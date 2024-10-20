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Быстрый рецепт тыквенного кекса: получается невероятно вкусным (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусно, быстро и ароматно
Вкусно, быстро и ароматно. Фото Pexels

Отличное дополнение к чашке чая осенью

Тыквенный кекс — это не только яркая осенняя выпечка, но и отличный способ добавить в рацион сезонные овощи. Сочный и ароматный, он станет прекрасным дополнением к чашке чая в прохладный вечер. Этот рецепт прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов, но при желании вы можете разнообразить его изюмом, орехами или лимонной цедрой для более насыщенного вкуса.

Рецептом быстрого в приготовлении тыквенного кекса поделилась кулинарный блогер Виктория Кельбас в Instagram.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.;
  • Сахар — 150 г;
  • Масло — 150 мл.;
  • Тыква — 200г;
  • Мука — 250г;
  • Разрыхлитель — 10г.

По желанию можно добавить:

  • Изюм — 20г;
  • Цедра 1 лимона;
  • Орехи — 20г;
  • Корица — 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Тыкву моем, очищаем и натираем на мелкой терке.
  2. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар, масло и размешиваем венчиком.
  3. По желанию добавляем изюм, орехи, цедру и корицу. И еще раз перемешиваем.
  4. Перекладываем тесто в смазанную маслом форму.
  5. Запекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Даем кексу остыть и пробуем.

Автор рецепта предлагает еще полить выпечку глазурью из 50 граммов сахарной пудры и 3 столовых ложек молока.

Ранее мы делились рецептом сытного хачапури, который готовится буквально за 10 минут. Прекрасный вариант для тех, кто не любит сладкую выпечку.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Выпечка #Кекс