Быстрый рецепт тыквенного кекса: получается невероятно вкусным (видео)

Отличное дополнение к чашке чая осенью

Тыквенный кекс — это не только яркая осенняя выпечка, но и отличный способ добавить в рацион сезонные овощи. Сочный и ароматный, он станет прекрасным дополнением к чашке чая в прохладный вечер. Этот рецепт прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов, но при желании вы можете разнообразить его изюмом, орехами или лимонной цедрой для более насыщенного вкуса.

Рецептом быстрого в приготовлении тыквенного кекса поделилась кулинарный блогер Виктория Кельбас в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 150 г;

Масло — 150 мл.;

Тыква — 200г;

Мука — 250г;

Разрыхлитель — 10г.

По желанию можно добавить:

Изюм — 20г;

Цедра 1 лимона;

Орехи — 20г;

Корица — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Тыкву моем, очищаем и натираем на мелкой терке. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар, масло и размешиваем венчиком. По желанию добавляем изюм, орехи, цедру и корицу. И еще раз перемешиваем. Перекладываем тесто в смазанную маслом форму. Запекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Даем кексу остыть и пробуем.

Автор рецепта предлагает еще полить выпечку глазурью из 50 граммов сахарной пудры и 3 столовых ложек молока.

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