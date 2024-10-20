Быстрый рецепт тыквенного кекса: получается невероятно вкусным (видео)
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Отличное дополнение к чашке чая осенью
Тыквенный кекс — это не только яркая осенняя выпечка, но и отличный способ добавить в рацион сезонные овощи. Сочный и ароматный, он станет прекрасным дополнением к чашке чая в прохладный вечер. Этот рецепт прост в приготовлении и не требует сложных ингредиентов, но при желании вы можете разнообразить его изюмом, орехами или лимонной цедрой для более насыщенного вкуса.
Рецептом быстрого в приготовлении тыквенного кекса поделилась кулинарный блогер Виктория Кельбас в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 150 г;
- Масло — 150 мл.;
- Тыква — 200г;
- Мука — 250г;
- Разрыхлитель — 10г.
По желанию можно добавить:
- Изюм — 20г;
- Цедра 1 лимона;
- Орехи — 20г;
- Корица — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Тыкву моем, очищаем и натираем на мелкой терке.
- В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар, масло и размешиваем венчиком.
- По желанию добавляем изюм, орехи, цедру и корицу. И еще раз перемешиваем.
- Перекладываем тесто в смазанную маслом форму.
- Запекаем 40 минут при температуре 180 градусов.
Даем кексу остыть и пробуем.
Автор рецепта предлагает еще полить выпечку глазурью из 50 граммов сахарной пудры и 3 столовых ложек молока.
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