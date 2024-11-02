Очень вкусный салат на праздник вместо "Оливье": готовится всего пять минут (видео)

Этот салатик точно следует приготовить

Для многих людей фаворитом осенне-зимних застолий является "Оливье". Мы рассказывали, как приготовить его вкусный "деревенский" вариант. Теперь делимся рецептом аппетитного салата, который вполне может заменить классику.

Это закуска с копченой курицей и сухариками. Салат получается сытным, ярким, еще и готовится всего несколько минут, ведь не нужно ничего отваривать — только быстренько нарезать и выложить на тарелку. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником iriska_dimitrova.

Ингредиенты:

айсберг/пекинская капуста/листья салата — пучок

огурцы — 1-2 шт

помидоры — 1-2 шт

копченое куриное филе — 1 шт

сыр — по вкусу

майонез – для заправки

сухарики — по вкусу

Способ приготовления:

Зеленый салат, огурцы и помидоры тщательно моем. Просушиваем на бумажных полотенцах. Мясо нарезаем маленьким кубиком. Такими же примерно по размеру кусочками нарезаем творог, помидоры и огурцы. Салат тоже нарезаем или рвём руками – кому как больше нравится. Все нарезанное перемешиваем и заправляем майонезом. Перед самой подачей салат перекладываем в миску. Сверху посыпаем сухариками тоже перед тем, как подавать – иначе сухарики размокнут в майонезе.

Получается очень просто и очень вкусно. Также мы делились рецептом интересного салата "Мужские слезы".