Очень вкусный салат на праздник вместо "Оливье": готовится всего пять минут (видео)
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Этот салатик точно следует приготовить
Для многих людей фаворитом осенне-зимних застолий является "Оливье". Мы рассказывали, как приготовить его вкусный "деревенский" вариант. Теперь делимся рецептом аппетитного салата, который вполне может заменить классику.
Это закуска с копченой курицей и сухариками. Салат получается сытным, ярким, еще и готовится всего несколько минут, ведь не нужно ничего отваривать — только быстренько нарезать и выложить на тарелку. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником iriska_dimitrova.
Ингредиенты:
- айсберг/пекинская капуста/листья салата — пучок
- огурцы — 1-2 шт
- помидоры — 1-2 шт
- копченое куриное филе — 1 шт
- сыр — по вкусу
- майонез – для заправки
- сухарики — по вкусу
Способ приготовления:
- Зеленый салат, огурцы и помидоры тщательно моем. Просушиваем на бумажных полотенцах.
- Мясо нарезаем маленьким кубиком. Такими же примерно по размеру кусочками нарезаем творог, помидоры и огурцы.
- Салат тоже нарезаем или рвём руками – кому как больше нравится. Все нарезанное перемешиваем и заправляем майонезом.
- Перед самой подачей салат перекладываем в миску. Сверху посыпаем сухариками тоже перед тем, как подавать – иначе сухарики размокнут в майонезе.
Получается очень просто и очень вкусно. Также мы делились рецептом интересного салата "Мужские слезы".