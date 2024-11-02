Укр

Очень вкусный салат на праздник вместо "Оливье": готовится всего пять минут (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Аппетитная закуска — сытно и вкусно
Аппетитная закуска — сытно и вкусно. Фото shuba.life

Этот салатик точно следует приготовить

Для многих людей фаворитом осенне-зимних застолий является "Оливье". Мы рассказывали, как приготовить его вкусный "деревенский" вариант. Теперь делимся рецептом аппетитного салата, который вполне может заменить классику.

Это закуска с копченой курицей и сухариками. Салат получается сытным, ярким, еще и готовится всего несколько минут, ведь не нужно ничего отваривать — только быстренько нарезать и выложить на тарелку. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником iriska_dimitrova.

Ингредиенты:

  • айсберг/пекинская капуста/листья салата — пучок
  • огурцы — 1-2 шт
  • помидоры — 1-2 шт
  • копченое куриное филе — 1 шт
  • сыр — по вкусу
  • майонез – для заправки
  • сухарики — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Зеленый салат, огурцы и помидоры тщательно моем. Просушиваем на бумажных полотенцах.
  2. Мясо нарезаем маленьким кубиком. Такими же примерно по размеру кусочками нарезаем творог, помидоры и огурцы.
  3. Салат тоже нарезаем или рвём руками – кому как больше нравится. Все нарезанное перемешиваем и заправляем майонезом.
  4. Перед самой подачей салат перекладываем в миску. Сверху посыпаем сухариками тоже перед тем, как подавать – иначе сухарики размокнут в майонезе.

Получается очень просто и очень вкусно. Также мы делились рецептом интересного салата "Мужские слезы".

Теги:
#Рецепт #Мясо #Салат #Закуска