Голубцы на всю семью за считанные минуты: рецепт для лодырей на кухне (видео)

Очень сытно и совсем несложно

Ленивые вариации обычных блюд – это отличная возможность порадовать себя вкусненьким и не тратить много времени на кухне. Если вы уже готовили ленивые вареники, обратите внимание на следующий рецепт.

Эти ленивые голубцы точно понравятся тем, кто экономит время, а также тем, кто в голубцах больше любит начинку, чем оболочку. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня три табурета".

Ингредиенты:

Листья капусты (квашеные или пареные) — 8-10 шт.

Рис круглый – 190 г

Морковь — 130 г

Лук — 150 г

Фарш свиной — 300 г

Соль – 1 ч. л.

Перец черный молотый – 1/3 ч. л.

Перец черный горошком — 10 шт.

Перец душистый горошком — 4-5 шт.

Масло для жарки – 2-3 ст. л.

Масло для смазки – 2 ст. л.

Укроп – 2-3 ст. л.

Лавровый лист — 3шт

Способ приготовления:

Рис нужно залить кипятком и отставить, чтобы набух. Лук следует порезать мелко, а морковь – натереть на грубой терке. Лук нужно обжарить до лёгкой золотистости. Когда она обжарится, добавить морковь и слегка обжарить ее. Рис следует откинуть на сито и промыть холодной водой. В одной мисочке следует смешать рис с мясным фаршем и обжаренными овощами. Добавить укроп, посолить и поперчить и хорошо перемешать. Рукав для запекания разрезаем с одной стороны, чтобы образовался прямоугольник. Смазываем его маслом и устилаем капустными листьями так, чтобы их края заходили друг на друга. Сверху выкладываем фарш, формируя из него батончик. Заворачиваем все рулетом. Выкладываем сверху лавровые листики и перец. Заворачиваем все в рукав, завязываем с обеих сторон. Запекаем блюдо в духовке, разогретой до 180°C полтора часа. Перед подачей следует порезать на порционные ломтики.

Это очень вкусно, и приготовить можно очень просто. Также мы делились рецептом аппетитной намазки на хлеб.