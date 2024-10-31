Голубцы на всю семью за считанные минуты: рецепт для лодырей на кухне (видео)
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Очень сытно и совсем несложно
Ленивые вариации обычных блюд – это отличная возможность порадовать себя вкусненьким и не тратить много времени на кухне. Если вы уже готовили ленивые вареники, обратите внимание на следующий рецепт.
Эти ленивые голубцы точно понравятся тем, кто экономит время, а также тем, кто в голубцах больше любит начинку, чем оболочку. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня три табурета".
Ингредиенты:
- Листья капусты (квашеные или пареные) — 8-10 шт.
- Рис круглый – 190 г
- Морковь — 130 г
- Лук — 150 г
- Фарш свиной — 300 г
- Соль – 1 ч. л.
- Перец черный молотый – 1/3 ч. л.
- Перец черный горошком — 10 шт.
- Перец душистый горошком — 4-5 шт.
- Масло для жарки – 2-3 ст. л.
- Масло для смазки – 2 ст. л.
- Укроп – 2-3 ст. л.
- Лавровый лист — 3шт
Способ приготовления:
- Рис нужно залить кипятком и отставить, чтобы набух. Лук следует порезать мелко, а морковь – натереть на грубой терке.
- Лук нужно обжарить до лёгкой золотистости. Когда она обжарится, добавить морковь и слегка обжарить ее.
- Рис следует откинуть на сито и промыть холодной водой. В одной мисочке следует смешать рис с мясным фаршем и обжаренными овощами. Добавить укроп, посолить и поперчить и хорошо перемешать.
- Рукав для запекания разрезаем с одной стороны, чтобы образовался прямоугольник. Смазываем его маслом и устилаем капустными листьями так, чтобы их края заходили друг на друга. Сверху выкладываем фарш, формируя из него батончик. Заворачиваем все рулетом.
- Выкладываем сверху лавровые листики и перец. Заворачиваем все в рукав, завязываем с обеих сторон.
- Запекаем блюдо в духовке, разогретой до 180°C полтора часа. Перед подачей следует порезать на порционные ломтики.
Это очень вкусно, и приготовить можно очень просто. Также мы делились рецептом аппетитной намазки на хлеб.