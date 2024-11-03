Минимальные усилия, и результат превзойдет ожидания: обязательно попробуйте приготовить эти бутерброды (видео)
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Непривычный вариант бутербродов
Бутерброды — это универсальная закуска, которую можно встретить в кухнях разных стран и подать практически в любое время дня. Их едят на завтрак, обед, полдник или ужин, а также они часто становятся частью праздничного меню.
Этот рецепт от блогерши katia_cooking_ — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное и оригинальное. Бутерброды из нескольких доступных ингредиентов подойдут для завтрака, легкого перекуса или даже вечеринки в кругу друзей. Готовятся они за считанные минуты, но выглядят аппетитно и достойны быть даже на праздничном столе.
Ингредиенты:
- багет — 1шт.;
- тунец — 1 банка;
- сливочный сыр — 2ст.л.;
- соль и перец — по вкусу;
- яйца отварные — 2шт.;
- чеснок — 2 зуб.;
- любая зелень — по желанию.
Приготовление:
- Багет нарезаем и слегка обжариваем на сковороде (можно с маслом, можно без).
- Яйца разминаем вилкой, добавляем тунец, сливочный сыр, чеснок и специи хорошо перемешиваем и кладем на багет.
- Украшаем зеленью и все готово. Можно наслаждаться нежным вкусом намазки.
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