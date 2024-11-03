Минимальные усилия, и результат превзойдет ожидания: обязательно попробуйте приготовить эти бутерброды (видео)

Непривычный вариант бутербродов

Бутерброды — это универсальная закуска, которую можно встретить в кухнях разных стран и подать практически в любое время дня. Их едят на завтрак, обед, полдник или ужин, а также они часто становятся частью праздничного меню.

Этот рецепт от блогерши katia_cooking_ — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное и оригинальное. Бутерброды из нескольких доступных ингредиентов подойдут для завтрака, легкого перекуса или даже вечеринки в кругу друзей. Готовятся они за считанные минуты, но выглядят аппетитно и достойны быть даже на праздничном столе.

Ингредиенты:

багет — 1шт.;

тунец — 1 банка;

сливочный сыр — 2ст.л.;

соль и перец — по вкусу;

яйца отварные — 2шт.;

чеснок — 2 зуб.;

любая зелень — по желанию.

Приготовление:

Багет нарезаем и слегка обжариваем на сковороде (можно с маслом, можно без). Яйца разминаем вилкой, добавляем тунец, сливочный сыр, чеснок и специи хорошо перемешиваем и кладем на багет. Украшаем зеленью и все готово. Можно наслаждаться нежным вкусом намазки.

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