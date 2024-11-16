Любимый перекус из банки консервы: легендарный салат (видео)

Делимся классическим рецептом салата "Мимоза"

Праздничные закуски должны быть не только вкусными, но и красивыми. Если вы уже готовили аппетитный салат с семгой и ищете что-нибудь классическое и простое, обратите внимание на следующий рецепт.

Cалат "Мимоза" — это сытная и вкусная закуска. Такой салат подойдет и на праздник, и каждый день. Классическим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкуснаяе страница".

Ингредиенты:

сардина в масле — 240 г

яйца — 4 шт.

сырки плавленые – 2 шт.

майонез – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Яйца предварительно отварите вкрутую. Когда остынут, очистите их и разделите на белки и желтки. Белки натрите на мелкой терке. Плавленые сырки натрите – для этого их лучше предварительно на 15-20 минут положить в морозилку. Консервированную сардину в масле разомните до состояния каши вилкой. Если масла в банке немного, можно делать это просто в банке, если много – достаньте рыбу или слейте масло. Можно начинать собирать салат. Первым слоем выложите половину натертых белков. Сделайте сеточку из майонеза. На нее половину рыбной консервы. На консервы (без майонеза) выложите половину натертого плавленого сырка. Делаем сеточку из соуса. Затем снова выкладываем натертые белки, а на них – вторую половину сардины. Через майонез выкладываем вторую половину плавленого творожка. Последним слоем выкладываем измельченные желтки.Распределяем их сверху салата и по краям.

Салат получается очень вкусным и нежным, можно подавать сразу, а дать ему настояться в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет.