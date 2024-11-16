Любимый перекус из банки консервы: легендарный салат (видео)
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Делимся классическим рецептом салата "Мимоза"
Праздничные закуски должны быть не только вкусными, но и красивыми. Если вы уже готовили аппетитный салат с семгой и ищете что-нибудь классическое и простое, обратите внимание на следующий рецепт.
Cалат "Мимоза" — это сытная и вкусная закуска. Такой салат подойдет и на праздник, и каждый день. Классическим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Вкуснаяе страница".
Ингредиенты:
- сардина в масле — 240 г
- яйца — 4 шт.
- сырки плавленые – 2 шт.
- майонез – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Яйца предварительно отварите вкрутую. Когда остынут, очистите их и разделите на белки и желтки.
- Белки натрите на мелкой терке. Плавленые сырки натрите – для этого их лучше предварительно на 15-20 минут положить в морозилку.
- Консервированную сардину в масле разомните до состояния каши вилкой. Если масла в банке немного, можно делать это просто в банке, если много – достаньте рыбу или слейте масло.
- Можно начинать собирать салат. Первым слоем выложите половину натертых белков. Сделайте сеточку из майонеза. На нее половину рыбной консервы.
- На консервы (без майонеза) выложите половину натертого плавленого сырка. Делаем сеточку из соуса.
- Затем снова выкладываем натертые белки, а на них – вторую половину сардины. Через майонез выкладываем вторую половину плавленого творожка.
- Последним слоем выкладываем измельченные желтки.Распределяем их сверху салата и по краям.
Салат получается очень вкусным и нежным, можно подавать сразу, а дать ему настояться в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет.