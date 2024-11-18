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Никто не верит, что эта вкуснятина такая дешевая: аппетитные пирожки за копейки

Автор
Мария Дума
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Вкусные и сытные песни пирожки с яркой начинкой
Вкусные и сытные песни пирожки с яркой начинкой. Фото РБК-Украина

Рецепт вкусного блюда, которое можно в пост

Пост – это отличный случай изменить и разнообразить рацион. Мы рассказывали, как вкусно пожарить картофель. Теперь делимся рецептом вкуснейших пирожков с начинкой.

Эти пирожки с капустой и грибами получаются нереально сытными, ароматными и вкусными. Пошаговым рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Ukrainian Homemade Dishes.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 шт. (700-1000 г)
  • Грибы (шампиньоны или другие) – 400-500 г
  • Лук репчатый – 3-4 шт. (средние)
  • Морковь – 2 шт. (средние)
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Перец душистый – 2-3 горошины
  • Чеснок – 2-4 зубчика
  • Растительное масло – для жарки

Для теста:

  • Вода теплая – 250 мл
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Дрожжи сухие – 20 г
  • Мука – около 500 г
  • Масло растительное – 50-80 мл

Для смазки:

  • Чай черный – 3 пакетика
  • Вода горячая – 50-80 мл

Способ приготовления:

  1. Лук порезать полукольцами, обжарить до золотистого цвета. Грибы порезать пластинками, добавить к луку и жарить до готовности.
  2. Морковь натереть на крупной терке, добавить в грибы с луком. Капусту шинковать, добавить к овощам, посолить, поперчить, добавить специи и тушить до готовности.
  3. Развести дрожжи с теплой водой и сахаром. Добавить соль, масло и постепенно просеянную муку.
  4. Поставить в теплое место на 1-1,5 часа под полотенцем. Затем готовое тесто разделить на порционные кусочки.
  5. Каждый кусочек раскатать, положить начинку и слепить пирожок. Смазать пирожки крепким чаем с помощью кисточки.

Пирожочки получаются очень вкусные, сытные и аппетитные. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Пирожки #Рождественский пост #Піст