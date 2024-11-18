Никто не верит, что эта вкуснятина такая дешевая: аппетитные пирожки за копейки
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Рецепт вкусного блюда, которое можно в пост
Пост – это отличный случай изменить и разнообразить рацион. Мы рассказывали, как вкусно пожарить картофель. Теперь делимся рецептом вкуснейших пирожков с начинкой.
Эти пирожки с капустой и грибами получаются нереально сытными, ароматными и вкусными. Пошаговым рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Ukrainian Homemade Dishes.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 шт. (700-1000 г)
- Грибы (шампиньоны или другие) – 400-500 г
- Лук репчатый – 3-4 шт. (средние)
- Морковь – 2 шт. (средние)
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Перец душистый – 2-3 горошины
- Чеснок – 2-4 зубчика
- Растительное масло – для жарки
Для теста:
- Вода теплая – 250 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Дрожжи сухие – 20 г
- Мука – около 500 г
- Масло растительное – 50-80 мл
Для смазки:
- Чай черный – 3 пакетика
- Вода горячая – 50-80 мл
Способ приготовления:
- Лук порезать полукольцами, обжарить до золотистого цвета. Грибы порезать пластинками, добавить к луку и жарить до готовности.
- Морковь натереть на крупной терке, добавить в грибы с луком. Капусту шинковать, добавить к овощам, посолить, поперчить, добавить специи и тушить до готовности.
- Развести дрожжи с теплой водой и сахаром. Добавить соль, масло и постепенно просеянную муку.
- Поставить в теплое место на 1-1,5 часа под полотенцем. Затем готовое тесто разделить на порционные кусочки.
- Каждый кусочек раскатать, положить начинку и слепить пирожок. Смазать пирожки крепким чаем с помощью кисточки.
Пирожочки получаются очень вкусные, сытные и аппетитные. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.