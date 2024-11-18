Никто не верит, что эта вкуснятина такая дешевая: аппетитные пирожки за копейки

Рецепт вкусного блюда, которое можно в пост

Пост – это отличный случай изменить и разнообразить рацион. Мы рассказывали, как вкусно пожарить картофель. Теперь делимся рецептом вкуснейших пирожков с начинкой.

Эти пирожки с капустой и грибами получаются нереально сытными, ароматными и вкусными. Пошаговым рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Ukrainian Homemade Dishes.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 шт. (700-1000 г)

Грибы (шампиньоны или другие) – 400-500 г

Лук репчатый – 3-4 шт. (средние)

Морковь – 2 шт. (средние)

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

Перец душистый – 2-3 горошины

Чеснок – 2-4 зубчика

Растительное масло – для жарки

Для теста:

Вода теплая – 250 мл

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Дрожжи сухие – 20 г

Мука – около 500 г

Масло растительное – 50-80 мл

Для смазки:

Чай черный – 3 пакетика

Вода горячая – 50-80 мл

Способ приготовления:

Лук порезать полукольцами, обжарить до золотистого цвета. Грибы порезать пластинками, добавить к луку и жарить до готовности. Морковь натереть на крупной терке, добавить в грибы с луком. Капусту шинковать, добавить к овощам, посолить, поперчить, добавить специи и тушить до готовности. Развести дрожжи с теплой водой и сахаром. Добавить соль, масло и постепенно просеянную муку. Поставить в теплое место на 1-1,5 часа под полотенцем. Затем готовое тесто разделить на порционные кусочки. Каждый кусочек раскатать, положить начинку и слепить пирожок. Смазать пирожки крепким чаем с помощью кисточки.

Пирожочки получаются очень вкусные, сытные и аппетитные. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.