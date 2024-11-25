Гости будут в восторге: рецепт простого десерта на Новый год (видео)
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Готовится быстро и просто
На Новый год хочется не только украсить дом, но и приготовить что-то особенное на праздничный стол. Прекрасным дополнением к вкусным салатам станет тематический десерт — шоколадные елочки.
Этот десерт, рецептом которого поделились авторы YouTube-канала Казкова кухня, готовится без особых хлопот. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия – такие сладости точно понравятся и детям, и взрослым. А процесс приготовления настолько простой и творческий, что обязательно подарит радость в предпраздничной суете.
Ингредиенты:
- Печенье — 50 г;
- Шоколад — 150 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Декор
Способ приготовления:
- Растапливаем шоколад и сливочное масло на водяной бане. Постоянно помешиваем, чтобы продукты соединились и не был комочков. Должна получиться густая паста.
- Перекладываем шоколадную пасту в кондитерский мешок. Печенье выкладываем на пергамент и выдавливаем на него пасту в форме елочки.
- Украшаем кондитерской посыпкой и маршмеллоу.
- Охлаждаем в холодильнике в течение нескольких часов.
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