Гости будут в восторге: рецепт простого десерта на Новый год (видео)

Готовится быстро и просто

На Новый год хочется не только украсить дом, но и приготовить что-то особенное на праздничный стол. Прекрасным дополнением к вкусным салатам станет тематический десерт — шоколадные елочки.

Этот десерт, рецептом которого поделились авторы YouTube-канала Казкова кухня, готовится без особых хлопот. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия – такие сладости точно понравятся и детям, и взрослым. А процесс приготовления настолько простой и творческий, что обязательно подарит радость в предпраздничной суете.

Ингредиенты:

Печенье — 50 г;

Шоколад — 150 г;

Сливочное масло — 50 г;

Декор

Способ приготовления:

Растапливаем шоколад и сливочное масло на водяной бане. Постоянно помешиваем, чтобы продукты соединились и не был комочков. Должна получиться густая паста. Перекладываем шоколадную пасту в кондитерский мешок. Печенье выкладываем на пергамент и выдавливаем на него пасту в форме елочки. Украшаем кондитерской посыпкой и маршмеллоу. Охлаждаем в холодильнике в течение нескольких часов.

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