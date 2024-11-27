Красивая новогодняя закуска "Елочный шарик": гости точно спросят, как вы его готовили (видео)

Очень красивая закуска на праздничный стол

Обычные салаты на праздничный стол – это замечательно, однако иногда хочется чего-нибудь поинтереснее. Если обычный крабовый салат уже приелся, следует обратить внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггер Валентина Саенко поделилась рецептом очень красивой закуски, которая подается в новогодней стилистике — в форме елочного шара. Это сырная намазка, украшенная зернами граната. Очень вкусно и красиво.

Ингредиенты:

Крем-сыр – 150 г;

Сыр твердый – 50 г;

Орешки – 30 г;

Зелень

Специи по вкусу

Гранат

Способ приготовления:

В мисочку, в которой будет удобно все замешивать, перекладываем крем-сыр. Орехи крошим и обжариваем на сухой сковороде до яркого аромата. Зелень моем и просушиваем на бумажных салфетках. Твердый сыр трем на среднюю терку. Зелень мелко крошим. К крем-сыру добавляем натертый твердый сыр, нарезанные орехи и зелень. Солим, перчим, добавляем любимые специи. Все тщательно смешиваем. Выкладываем на пищевую пленку, сворачиваем и, обминая пленку, формируем шарик. Кладем в холодильник для стабилизации. Держим в холоде минимум час. Перед тем, как достать шар, чистим гранат и пересыпаем целые зерна в миску, где будет удобно обваливать наш шар. Освобождаем закуску от пленки и обсыпаем гранатом, немного вдавливая его. Еще раз формируем шар.

Подается такая закуска с крекерами или тостами. Каждый гость может взять себе немного от шара и намазать на крекер. Очень удобно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить простой салат со свеклой.