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Как "Наполеон", только гораздо вкуснее: роскошный рецепт домашнего тортика

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный тортик можно приготовить дома
Прекрасный тортик можно приготовить дома. Фото tallykoroleva

Рецепт аппетитного пляцка

Иногда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким. Если хочется чего-то более сложного, чем мусс из двух ингредиентов, вам следует обратить внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блогерша tallykoroleva рассказала, как приготовить очень вкусный и яркий пляцок с вишневыми и ореховыми прослойками. Тортик чем-то напоминает классический "Наполеон", но в сто раз вкуснее.

Ингредиенты:

  • 1 пачка сливочного маргарина или масла
  • 3-3,5 стакана муки
  • 3 желтка
  • 1 стакан сметаны (20%).

Для начинки:

  • 800 г вишен в собственном соке
  • 2 пачки вишневого желе
  • 1 пачка ванильного сахара
  • 3 ст. ложки крахмала
  • 3 белка
  • 1 стакан сахара
  • 300 г грецких орехов
  • 300 г масла
  • 150 г сахара

Для крема:

  • 250 г маковой массы
  • 50 г сахара
  • 100 г масла

Способ приготовления:

  1. Маргарин перетираем с мукой, добавляем сметану и желтки. Замешиваем тесто. Делим его на 6 частей и на ночь ставим в холодильник.
  2. Вишни отцеживаем и соединяем с сухим желе, крахмалом и ванильным сахаром. Белки сбиваем с сахаром и добавляем резаные орехи.
  3. Часть теста раскатываем, выкладываем половину вишен и накрываем второй частью теста. Защипываем края и прокалываем вилкой.
  4. Всю конструкцию выпекаем 25 мин при 190 градусах. Таких вишневых лепешек делаем два. Делаем третью по такой же схеме, но с белково-ореховой массой.
  5. Для кремов соединяем раздельные компоненты. Начинаем собирать тортик – вишневый корж, маковый крем, на него – масляный крем. Выкладываем белково-ореховый торт, маковый крем, масляный крем и вишневую прослойку.

Тортик простой, но очень удачный, сочный и вкусный. Также мы делились рецептом нежных рождественских пончиков.

Теги:
#Рецепт #Торт #Вишня #Десерт