Как "Наполеон", только гораздо вкуснее: роскошный рецепт домашнего тортика
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Рецепт аппетитного пляцка
Иногда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким. Если хочется чего-то более сложного, чем мусс из двух ингредиентов, вам следует обратить внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блогерша tallykoroleva рассказала, как приготовить очень вкусный и яркий пляцок с вишневыми и ореховыми прослойками. Тортик чем-то напоминает классический "Наполеон", но в сто раз вкуснее.
Ингредиенты:
- 1 пачка сливочного маргарина или масла
- 3-3,5 стакана муки
- 3 желтка
- 1 стакан сметаны (20%).
Для начинки:
- 800 г вишен в собственном соке
- 2 пачки вишневого желе
- 1 пачка ванильного сахара
- 3 ст. ложки крахмала
- 3 белка
- 1 стакан сахара
- 300 г грецких орехов
- 300 г масла
- 150 г сахара
Для крема:
- 250 г маковой массы
- 50 г сахара
- 100 г масла
Способ приготовления:
- Маргарин перетираем с мукой, добавляем сметану и желтки. Замешиваем тесто. Делим его на 6 частей и на ночь ставим в холодильник.
- Вишни отцеживаем и соединяем с сухим желе, крахмалом и ванильным сахаром. Белки сбиваем с сахаром и добавляем резаные орехи.
- Часть теста раскатываем, выкладываем половину вишен и накрываем второй частью теста. Защипываем края и прокалываем вилкой.
- Всю конструкцию выпекаем 25 мин при 190 градусах. Таких вишневых лепешек делаем два. Делаем третью по такой же схеме, но с белково-ореховой массой.
- Для кремов соединяем раздельные компоненты. Начинаем собирать тортик – вишневый корж, маковый крем, на него – масляный крем. Выкладываем белково-ореховый торт, маковый крем, масляный крем и вишневую прослойку.
Тортик простой, но очень удачный, сочный и вкусный. Также мы делились рецептом нежных рождественских пончиков.