Как "Наполеон", только гораздо вкуснее: роскошный рецепт домашнего тортика

Рецепт аппетитного пляцка

Иногда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким. Если хочется чего-то более сложного, чем мусс из двух ингредиентов, вам следует обратить внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блогерша tallykoroleva рассказала, как приготовить очень вкусный и яркий пляцок с вишневыми и ореховыми прослойками. Тортик чем-то напоминает классический "Наполеон", но в сто раз вкуснее.

Ингредиенты:

1 пачка сливочного маргарина или масла

3-3,5 стакана муки

3 желтка

1 стакан сметаны (20%).

Для начинки:

800 г вишен в собственном соке

2 пачки вишневого желе

1 пачка ванильного сахара

3 ст. ложки крахмала

3 белка

1 стакан сахара

300 г грецких орехов

300 г масла

150 г сахара

Для крема:

250 г маковой массы

50 г сахара

100 г масла

Способ приготовления:

Маргарин перетираем с мукой, добавляем сметану и желтки. Замешиваем тесто. Делим его на 6 частей и на ночь ставим в холодильник. Вишни отцеживаем и соединяем с сухим желе, крахмалом и ванильным сахаром. Белки сбиваем с сахаром и добавляем резаные орехи. Часть теста раскатываем, выкладываем половину вишен и накрываем второй частью теста. Защипываем края и прокалываем вилкой. Всю конструкцию выпекаем 25 мин при 190 градусах. Таких вишневых лепешек делаем два. Делаем третью по такой же схеме, но с белково-ореховой массой. Для кремов соединяем раздельные компоненты. Начинаем собирать тортик – вишневый корж, маковый крем, на него – масляный крем. Выкладываем белково-ореховый торт, маковый крем, масляный крем и вишневую прослойку.

Тортик простой, но очень удачный, сочный и вкусный. Также мы делились рецептом нежных рождественских пончиков.