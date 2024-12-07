Простой и быстрый завтрак: как приготовить ленивые вареники

Такие вареники очень легко приготовить

Очень простые рецепты могут значительно облегчить жизнь. Особенно если у вас нет ни времени, ни желания долго торчать на кухне. Мы делились рецептом сытного "Луцкого" салата. Теперь рассказываем, как приготовить ленивые вареники.

Это блюдо идеально для быстрого завтрака или перекуса — оно сытное, вкусное, еще и готовится очень просто. Рецептом поделились в кулинарном блоге svitlana__dietolog.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный — 180 г

Яйцо — 1 шт

Мука — 55 г

Подсластитель или сахар по желанию

Способ приготовления:

Тщательно замешиваем творог, яйцо и муку. От того, как тщательно будет вымешано тесто, зависит текстура готового блюда. Слегка посыпаем стол мукой. Из творожного теста формируем небольшую ровную колбаску. Нарезаем их на случайные кусочки. Неважно, какой формы они будут, главное — чтобы размер частиц был более или менее одинаковым. От этого зависит их время приготовления. Ставим на огонь кастрюлю с водой. Опускаем наши ленивые вареники в кипящую воду, варим около 5 минут и отбрасываем на дуршлаг.

Подавать эту вкусность можно с вареньем, карамелью или любым другим сладким соусом. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить картофель.