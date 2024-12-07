Простой и быстрый завтрак: как приготовить ленивые вареники
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Такие вареники очень легко приготовить
Очень простые рецепты могут значительно облегчить жизнь. Особенно если у вас нет ни времени, ни желания долго торчать на кухне. Мы делились рецептом сытного "Луцкого" салата. Теперь рассказываем, как приготовить ленивые вареники.
Это блюдо идеально для быстрого завтрака или перекуса — оно сытное, вкусное, еще и готовится очень просто. Рецептом поделились в кулинарном блоге svitlana__dietolog.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный — 180 г
- Яйцо — 1 шт
- Мука — 55 г
- Подсластитель или сахар по желанию
Способ приготовления:
- Тщательно замешиваем творог, яйцо и муку. От того, как тщательно будет вымешано тесто, зависит текстура готового блюда.
- Слегка посыпаем стол мукой. Из творожного теста формируем небольшую ровную колбаску.
- Нарезаем их на случайные кусочки. Неважно, какой формы они будут, главное — чтобы размер частиц был более или менее одинаковым. От этого зависит их время приготовления.
- Ставим на огонь кастрюлю с водой. Опускаем наши ленивые вареники в кипящую воду, варим около 5 минут и отбрасываем на дуршлаг.
Подавать эту вкусность можно с вареньем, карамелью или любым другим сладким соусом. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить картофель.