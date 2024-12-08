Эта дешевая закуска из сельди не оставит равнодушным никого: роскошный рецепт (ВИДЕО)

Как приготовить вкусный форшмак

Вкусные закуски на праздничный стол — это не только вкусные салаты, например, блюдо с печенью и грибами. Рассказываем, как приготовить вкуснейший форшмак.

Это классическая закуска из сельди, яйца, лука, яблока и сливочного масла. При правильном приготовлении ее вкус сбалансирован и богат. Рецептом поделились на ютуб-канале "Будни Мастера". Там рассказали, как правильно подготовить лук, чтобы он не был горьким, и как достичь идеальной текстуры форшмака.

Ингредиенты:

Селедка — 1 шт

Лук — 0,5 шт

Яблоко — 0,5 шт

Яйцо вареное — 1 шт.

Масло сливочное — 50 г

Соль и перец по вкусу

Растительное масло

Черный хлеб

Способ приготовления:

Очень мелко крошим лук. Заливаем ее кипятком, перемешиваем, через минуту отбрасываем на сито. Промываем холодной водой, перекладываем в миску и маринуем с сахаром, уксусом. Оставляем для маринования хотя бы на 20 минут. Тем временем ломтики хлеба обжариваем на небольшом количестве растительного масла с двух сторон. Сельдь зачищаем от костей и очень мелко нарезаем. Соединяем лук с селедкой. Половину яблока натираем на мелкую терку. Сливаем лишний сок и добавляем яблоко к сельди. Отварное яйцо также натираем на мелкую терку. Добавляем мягкое сливочное масло комнатной температуры. Все тщательно перемешиваем. Пробуем на соль.

Пробовать можно сразу, но лучше отправить форшмак в холодильник на 30 минут для стабилизации вкуса и текстуры. После этого можно смазывать на хлеб и смаковать. Также мы рассказывали, как вкуснее приготовить классический винегрет.