Эта дешевая закуска из сельди не оставит равнодушным никого: роскошный рецепт (ВИДЕО)
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Как приготовить вкусный форшмак
Вкусные закуски на праздничный стол — это не только вкусные салаты, например, блюдо с печенью и грибами. Рассказываем, как приготовить вкуснейший форшмак.
Это классическая закуска из сельди, яйца, лука, яблока и сливочного масла. При правильном приготовлении ее вкус сбалансирован и богат. Рецептом поделились на ютуб-канале "Будни Мастера". Там рассказали, как правильно подготовить лук, чтобы он не был горьким, и как достичь идеальной текстуры форшмака.
Ингредиенты:
- Селедка — 1 шт
- Лук — 0,5 шт
- Яблоко — 0,5 шт
- Яйцо вареное — 1 шт.
- Масло сливочное — 50 г
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло
- Черный хлеб
Способ приготовления:
- Очень мелко крошим лук. Заливаем ее кипятком, перемешиваем, через минуту отбрасываем на сито. Промываем холодной водой, перекладываем в миску и маринуем с сахаром, уксусом. Оставляем для маринования хотя бы на 20 минут.
- Тем временем ломтики хлеба обжариваем на небольшом количестве растительного масла с двух сторон. Сельдь зачищаем от костей и очень мелко нарезаем.
- Соединяем лук с селедкой. Половину яблока натираем на мелкую терку. Сливаем лишний сок и добавляем яблоко к сельди.
- Отварное яйцо также натираем на мелкую терку. Добавляем мягкое сливочное масло комнатной температуры. Все тщательно перемешиваем. Пробуем на соль.
Пробовать можно сразу, но лучше отправить форшмак в холодильник на 30 минут для стабилизации вкуса и текстуры. После этого можно смазывать на хлеб и смаковать. Также мы рассказывали, как вкуснее приготовить классический винегрет.