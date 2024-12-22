Как подать роскошно обычные бутерброды со шпротами: экономный рецепт на Новый год (видео)
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Великолепные бутерброды к праздничному столу
Есть много закусок на праздничный стол. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные бутерброды-звездочки. Теперь делимся рецептом интересной вариации бутербродов со шпротами, которые гораздо вкуснее и оригинальнее традиционных.
Рецептом поделились в кулинарном блоге chikalo_official.ua. Шпроты кладутся самые обычные, секрет – в особой намазке под ними.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт;
- плавленый сырок — 3 пачки;
- свежая петрушка – 3 веточки;
- маринованный огурец — 100 г;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- свеженький багет – 1 шт;
- шпроты в масле – 1 банка;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их в холодной воде, чистим от скорлупы и разрезаем пополам.
- Багет нарезаем на ломтики. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, и подсушиваем в духовом шкафу в течение 5-7 минут.
- Тем временем в чашу блендера перекладываем петрушку, плавленый сыр, отварные яйца, маринованные огурчики, чеснок. Солим, перчим и перебиваем все до однородной консистенции.
- Формируем наши бутерброды. На кусочки багета выкладываем намазку. Чтобы было покрасивее, можно переложить ее в кондитерский мешок. Выкладываем шпроты и украшаем свежей зеленью.
Такие бутерброды красивые, вкусные и гораздо более интересные, чем стандартные. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат с печенью.