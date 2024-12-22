Как подать роскошно обычные бутерброды со шпротами: экономный рецепт на Новый год (видео)

Великолепные бутерброды к праздничному столу

Есть много закусок на праздничный стол. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные бутерброды-звездочки. Теперь делимся рецептом интересной вариации бутербродов со шпротами, которые гораздо вкуснее и оригинальнее традиционных.

Рецептом поделились в кулинарном блоге chikalo_official.ua. Шпроты кладутся самые обычные, секрет – в особой намазке под ними.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт;

плавленый сырок — 3 пачки;

свежая петрушка – 3 веточки;

маринованный огурец — 100 г;

чеснок – 3-4 зубчика;

свеженький багет – 1 шт;

шпроты в масле – 1 банка;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их в холодной воде, чистим от скорлупы и разрезаем пополам. Багет нарезаем на ломтики. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, и подсушиваем в духовом шкафу в течение 5-7 минут. Тем временем в чашу блендера перекладываем петрушку, плавленый сыр, отварные яйца, маринованные огурчики, чеснок. Солим, перчим и перебиваем все до однородной консистенции. Формируем наши бутерброды. На кусочки багета выкладываем намазку. Чтобы было покрасивее, можно переложить ее в кондитерский мешок. Выкладываем шпроты и украшаем свежей зеленью.

Такие бутерброды красивые, вкусные и гораздо более интересные, чем стандартные. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат с печенью.