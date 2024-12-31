Так "крабовый" вы еще не ели: как сделать скучный салат роскошным (видео)
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Как приготовить его невероятно вкусно
Все знают, какой по вкусу "крабовый" салат. Однако мы расскажем, как приготовить его гораздо интереснее и вкуснее, чем в скучной классической версии. Этот рецепт предполагает добавление ананасов. Кстати, мы делились еще одним салатом с ананасами.
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Mil Alexx. Этот салат очень аппетитный, сочный и вкусный. Точно стоит того, чтобы поставить его на новогодний стол.
Ингредиенты:
- 300 г крабовых палочек
- 5 вареных яиц
- 200 г твердого сыра
- 250 г консервированной кукурузы
- 250 г консервированного ананаса
- соль, перец
- 140 г майонеза
- чеснок по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала нарезаем крабовые палочки достаточно большими кусками. Берем пять заранее отварных яиц и чистим их от скорлупы.
- Яйца нарезаем на мелкие кусочки. После этого нарезаем твердый творог большими кубиками. Чем вкуснее будет сыр, который вы взяли, тем вкуснее будет салат.
- Добавляем банку консервированной кукурузы. С нее нужно заранее слить всю воду, можно даже просушить зерна на бумажных полотенцах.
- Ананас отцеживаем от воды. Если он кольцами, то нарезаем кусочками. Добавляем в салат. По вкусу солим, перчим, измельчаем чеснок и заправляем майонезом.
Тщательно вымешиваем салат при подаче и кладем в красивую миску. Также мы рассказывали, как приготовить бутерброды со шпротами вкуснее, чем в классической версии.