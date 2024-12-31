Так "крабовый" вы еще не ели: как сделать скучный салат роскошным (видео)

Как приготовить его невероятно вкусно

Все знают, какой по вкусу "крабовый" салат. Однако мы расскажем, как приготовить его гораздо интереснее и вкуснее, чем в скучной классической версии. Этот рецепт предполагает добавление ананасов. Кстати, мы делились еще одним салатом с ананасами.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале Mil Alexx. Этот салат очень аппетитный, сочный и вкусный. Точно стоит того, чтобы поставить его на новогодний стол.

Ингредиенты:

300 г крабовых палочек

5 вареных яиц

200 г твердого сыра

250 г консервированной кукурузы

250 г консервированного ананаса

соль, перец

140 г майонеза

чеснок по вкусу

Способ приготовления:

Сначала нарезаем крабовые палочки достаточно большими кусками. Берем пять заранее отварных яиц и чистим их от скорлупы. Яйца нарезаем на мелкие кусочки. После этого нарезаем твердый творог большими кубиками. Чем вкуснее будет сыр, который вы взяли, тем вкуснее будет салат. Добавляем банку консервированной кукурузы. С нее нужно заранее слить всю воду, можно даже просушить зерна на бумажных полотенцах. Ананас отцеживаем от воды. Если он кольцами, то нарезаем кусочками. Добавляем в салат. По вкусу солим, перчим, измельчаем чеснок и заправляем майонезом.

Тщательно вымешиваем салат при подаче и кладем в красивую миску. Также мы рассказывали, как приготовить бутерброды со шпротами вкуснее, чем в классической версии.