На этот новогодний тортик вы потратите всего 10 минут: как приготовить из печенья (видео)
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Прекрасный десерт на зимние праздники
Обычно на десерты уходит немало времени. Даже что-то простое, как немецкий яблочный пирог, нуждается в усилиях, замешивании и выпекании. Однако есть десерты, которые готовятся очень просто и быстро.
На кулинарном ютуб-канале Magische Desserts рассказали, как приготовить новогодний торт без выпечки. На его приготовление вы потратите всего 10 минут, остальное время он будет просто стоять в холодильнике.
Ингредиенты:
- 200 г печенья савоярди;
- 2 яичных желтка;
- 100 г сахара;
- сок 1 лимона;
- 50 г кукурузного крахмала;
- 500 мл молока;
- 80 г белого шоколада.
Способ приготовления:
- Печень савоярди разрезаем пополам. Берем форму, в которой будет удобно формировать тортик.
- Обмакиваем половинки в молоко и выкладываем в форму срезом вниз. Таким образом, заполняем всю форму.
- Из лимона выжимаем сок. Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки в миске заливаем лимонным соком.
- Засыпаем сахаром и перемешиваем венчиком. Добавляем кукурузный крахмал, вмешиваем. Не переставая взбивать, вливаем молоко.
- Ставим на медленный огонь. Варим, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавляем кусочки белого шоколада и перемешиваем.
- Заливаем печенье в форме. Ставим торт в холодильник на 1-2 часа – для застывания крема.
Это очень нежно, вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный десерт птичье молоко.