На этот новогодний тортик вы потратите всего 10 минут: как приготовить из печенья (видео)

Прекрасный десерт на зимние праздники

Обычно на десерты уходит немало времени. Даже что-то простое, как немецкий яблочный пирог, нуждается в усилиях, замешивании и выпекании. Однако есть десерты, которые готовятся очень просто и быстро.

На кулинарном ютуб-канале Magische Desserts рассказали, как приготовить новогодний торт без выпечки. На его приготовление вы потратите всего 10 минут, остальное время он будет просто стоять в холодильнике.

Ингредиенты:

200 г печенья савоярди;

2 яичных желтка;

100 г сахара;

сок 1 лимона;

50 г кукурузного крахмала;

500 мл молока;

80 г белого шоколада.

Способ приготовления:

Печень савоярди разрезаем пополам. Берем форму, в которой будет удобно формировать тортик. Обмакиваем половинки в молоко и выкладываем в форму срезом вниз. Таким образом, заполняем всю форму. Из лимона выжимаем сок. Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки в миске заливаем лимонным соком. Засыпаем сахаром и перемешиваем венчиком. Добавляем кукурузный крахмал, вмешиваем. Не переставая взбивать, вливаем молоко. Ставим на медленный огонь. Варим, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавляем кусочки белого шоколада и перемешиваем. Заливаем печенье в форме. Ставим торт в холодильник на 1-2 часа – для застывания крема.

Это очень нежно, вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный десерт птичье молоко.