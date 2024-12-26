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На этот новогодний тортик вы потратите всего 10 минут: как приготовить из печенья (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень простой тортик, который не нужно печь
Очень простой тортик, который не нужно печь. Фото Скриншот из видео

Прекрасный десерт на зимние праздники

Обычно на десерты уходит немало времени. Даже что-то простое, как немецкий яблочный пирог, нуждается в усилиях, замешивании и выпекании. Однако есть десерты, которые готовятся очень просто и быстро.

На кулинарном ютуб-канале Magische Desserts рассказали, как приготовить новогодний торт без выпечки. На его приготовление вы потратите всего 10 минут, остальное время он будет просто стоять в холодильнике.

Ингредиенты:

  • 200 г печенья савоярди;
  • 2 яичных желтка;
  • 100 г сахара;
  • сок 1 лимона;
  • 50 г кукурузного крахмала;
  • 500 мл молока;
  • 80 г белого шоколада.

Способ приготовления:

  1. Печень савоярди разрезаем пополам. Берем форму, в которой будет удобно формировать тортик.
  2. Обмакиваем половинки в молоко и выкладываем в форму срезом вниз. Таким образом, заполняем всю форму.
  3. Из лимона выжимаем сок. Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Желтки в миске заливаем лимонным соком.
  4. Засыпаем сахаром и перемешиваем венчиком. Добавляем кукурузный крахмал, вмешиваем. Не переставая взбивать, вливаем молоко.
  5. Ставим на медленный огонь. Варим, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Добавляем кусочки белого шоколада и перемешиваем.
  6. Заливаем печенье в форме. Ставим торт в холодильник на 1-2 часа – для застывания крема.

Это очень нежно, вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный десерт птичье молоко.

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