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Замочите на ночь курицу – и она будет нереально сочной: повар поделился крутым лайфхаком для запекания (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитной курочки
Рецепт аппетитной курочки. Фото Андрей Клюс

Курица получается очень сочной

Запеченная птица – это замечательное основное блюдо к праздничному столу или даже для обычного семейного ужина. Мы рассказывали, как запечь утку. Теперь делимся рецептом особо сочной курицы.

Рецептом невероятно нежного мяса в своем видео поделился шеф-повар и кулинарный блоггер Андрей Клюс. По его словам, секрет в том, чтобы перед запеканием замочить курицу на ночь в солевом растворе. Важно использовать бройлерную курицу, поскольку домашняя готовится по другому принципу.

Ингредиенты:

  • курица
  • 60 г соли на каждый литр воды
  • смесь специй для мяса и птицы
  • чесночная соль – по вкусу
  • целый лимон – 1 шт.
  • масло

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте курицу снаружи и внутри. Замочите курицу в солевом растворе на ночь. Это сделает мясо более сочным и нежным.
  2. Для приготовления раствора каждый литр воды берем 60 г соли. Курица должна быть полностью покрыта водой.
  3. Утром извлеките курицу из раствора и обсушите бумажными полотенцами. Натрите курицу снаружи и внутри смесью специй и чесночной солью.
  4. Положите целый лимон внутрь курицы. Это придаст аромат и свежесть. Разогрейте духовку до 150 градусов.
  5. Смажьте курицу растительным маслом. Уложите ее на противень или в форму для запекания. Запекайте не более 1 часа при температуре 150 градусов.
  6. После этого повысите температуру до 180-200 градусов и запекайте еще 10 минут до аппетитной золотистой корочки. Время запекания может варьироваться в зависимости от размера курицы и духовки. Проверьте готовность курицы, пронзив ее в самом толстом месте (например, бедро). Выделяющийся сок должен быть прозрачным.

Курица получится очень нежной и сочной, мясо будет просто таять во рту благодаря солевому раствору. Также мы рассказывали, как приготовить дома сгущенку.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Соль #Курица