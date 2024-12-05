Настоящая зимняя красота к новогоднему столу: как приготовить торт "Рафаэлло"

Вкусный и легкий десерт

В новогодние праздники семья или близкие друзья собираются за большим праздничным столом, чтобы поделиться радостью, теплом и искренними пожеланиями на следующий год. Хозяева с особой заботой создают атмосферу уюта и праздника, угощая гостей не только вкусными салатами и горячими блюдами, но и невероятными десертами, которые становятся настоящей изюминкой вечера.

Десерт "Рафаэлло", рецептом которого поделилась кулинарная блогерка irisha_redko, станет настоящим украшением вашего стола. Этот торт нежный, сливочный, с легкими нотками кокоса. Прост в приготовлении, он станет идеальным выбором для тех, кто ценит изысканный вкус без лишних усилий.

Ингредиенты:

сливки 30% 200 мл;

молоко для пропитки;

печенье савоярди 250 г;

маскарпоне 250 г;

сахарная пудра с ванильным ароматом 80 г;

кокосовая стружка 50 г;

кокосовая паста 200 г;

сливки кокосовые 50 мл.

Способ приготовления:

Взбиваем сливки, сахарную пудру, кокосовые сливки и маскарпоне, чтобы получилась пышная масса. Третью часть оставляем для украшения. В оставшуюся массу добавляем кокосовую стружку, кокосовую пасту и перемешиваем. Перекладываем в кондитерский мешок. Савоярди пропитываем в теплом молоке. Дно формы немного смазываем кремом, выкладываем печенье, покрываем кремом из кондитерского мешка. Повторяем, пока не закончится крем и печенье. Украшаем десерт кремом, который откладывали раньше.

Раньше мы рассказывали, как приготовить аппетитный салат без майонеза.