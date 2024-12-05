Настоящая зимняя красота к новогоднему столу: как приготовить торт "Рафаэлло"
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Вкусный и легкий десерт
В новогодние праздники семья или близкие друзья собираются за большим праздничным столом, чтобы поделиться радостью, теплом и искренними пожеланиями на следующий год. Хозяева с особой заботой создают атмосферу уюта и праздника, угощая гостей не только вкусными салатами и горячими блюдами, но и невероятными десертами, которые становятся настоящей изюминкой вечера.
Десерт "Рафаэлло", рецептом которого поделилась кулинарная блогерка irisha_redko, станет настоящим украшением вашего стола. Этот торт нежный, сливочный, с легкими нотками кокоса. Прост в приготовлении, он станет идеальным выбором для тех, кто ценит изысканный вкус без лишних усилий.
Ингредиенты:
- сливки 30% 200 мл;
- молоко для пропитки;
- печенье савоярди 250 г;
- маскарпоне 250 г;
- сахарная пудра с ванильным ароматом 80 г;
- кокосовая стружка 50 г;
- кокосовая паста 200 г;
- сливки кокосовые 50 мл.
Способ приготовления:
- Взбиваем сливки, сахарную пудру, кокосовые сливки и маскарпоне, чтобы получилась пышная масса.
- Третью часть оставляем для украшения. В оставшуюся массу добавляем кокосовую стружку, кокосовую пасту и перемешиваем. Перекладываем в кондитерский мешок.
- Савоярди пропитываем в теплом молоке.
- Дно формы немного смазываем кремом, выкладываем печенье, покрываем кремом из кондитерского мешка. Повторяем, пока не закончится крем и печенье.
- Украшаем десерт кремом, который откладывали раньше.
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