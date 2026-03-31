Влажная, волокнистая и невероятно пышная: паска по семейному рецепту Татьяны Литвиновой (видео)

Мария Швец
Паска по семейному рецепту Татьяны Литвиновой. Фото youtube.com

Ароматная и пышная выпечка

Паски бывают очень разными — от классической дрожжевой выпечки до современных интерпретаций вроде итальянского панетоне, отличающегося долгой ферментацией и особенно волокнистой структурой. Но сегодня предлагается семейный рецепт праздничного паски от Татьяны Литвиновой, проверенный годами, сочетающий традиционную технологию с насыщенным вкусом и ароматом цитрусовых. Его особенность — большое количество желтков, благодаря чему тесто получается влажным, нежным и приобретает характерную "ниточную" текстуру, а добавление цукатов и изюма создает выразительный праздничный вкус. Важно выбирать качественные дрожжи, натуральное сливочное масло и свежие яйца, ведь именно они определяют стабильность подъема теста и его воздушную структуру; в случае необходимости сметану можно заменить густым йогуртом, а лимон — апельсином для более мягкого цитрусового профиля. Рецептом с нами поделились на YouTube-странице "Татьяна Литвинова".

Как приготовить паску по семейному рецепту Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл;
  • сухие дрожжи – 18 г;
  • мука – 1–1,2 кг;
  • желтки – 8 шт.;
  • белки – 5 шт.;
  • сметана – 125 г;
  • сахар – 500 г;
  • сливочное масло – 250 г;
  • ванилин – 1 пакет;
  • лимонный сок – 1 шт.;
  • цедра лимона – 1 шт.;
  • кардамон – 1 ч. л.;
  • изюм – 250 г;

Способ приготовления:

  1. Подогреть молоко и постепенно вмешать часть муки, затем добавить дрожжи и замесить опару.
  2. Накрыть опару и оставить в теплом месте до увеличения объема.
  3. Отделить белки от желтков, взбить белки с щепоткой соли до стойкой пены, а желтки взбить с частью сахара до светлой массы.
  4. Ввести в опару взбитые белки и желтки и осторожно перемешать до однородности.
  5. Добавьте часть муки, перемешайте и оставьте тесто для повторного подъема на 1,5–2 часа.
  6. Вмешать лимонную цедру, ванилин и кардамон для ароматизации теста.
  7. Смешать растопленное сливочное масло со сметаной и добавить в тесто вместе с лимонным соком.
  8. Постепенно добавить оставшуюся муку и вымесить тесто до эластичной, мягкой консистенции.
  9. Ввести изюм и тщательно распределить их в тесте.
  10. Оставить тесто подходить в теплом месте на 3-4 часа.
  11. Распределить тесто по формам, заполняя их примерно на 1/3 и дать еще раз подойти.
  12. Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах примерно 40 минут до готовности.

Как и с чем подавать

Паску подают полностью охлажденным, традиционно с белой глазурью, сахарной пудрой или декором из цукатов и орехов. Она хорошо сочетается с маслом, медом, сливочными кремами, а также с горячими напитками – чаем, кофе или компотом. Для более современной подачи паску можно подавать с ягодными соусами или легкими творожными кремами, подчеркивающими ее влажную, волокнистую структуру.

Эта семейная паска сочетает классическую технологию и насыщенный вкус, где главную роль играют желтки, длительная расстойка и правильный баланс ингредиентов. Соблюдение всех этапов гарантирует нежную, ароматную и стабильно рыхлую выпечку. Такой рецепт сохраняет традицию и создает настоящую атмосферу пасхального праздника.

