Влажная, волокнистая и невероятно пышная: паска по семейному рецепту Татьяны Литвиновой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ароматная и пышная выпечка
Паски бывают очень разными — от классической дрожжевой выпечки до современных интерпретаций вроде итальянского панетоне, отличающегося долгой ферментацией и особенно волокнистой структурой. Но сегодня предлагается семейный рецепт праздничного паски от Татьяны Литвиновой, проверенный годами, сочетающий традиционную технологию с насыщенным вкусом и ароматом цитрусовых. Его особенность — большое количество желтков, благодаря чему тесто получается влажным, нежным и приобретает характерную "ниточную" текстуру, а добавление цукатов и изюма создает выразительный праздничный вкус. Важно выбирать качественные дрожжи, натуральное сливочное масло и свежие яйца, ведь именно они определяют стабильность подъема теста и его воздушную структуру; в случае необходимости сметану можно заменить густым йогуртом, а лимон — апельсином для более мягкого цитрусового профиля. Рецептом с нами поделились на YouTube-странице "Татьяна Литвинова".
Как приготовить паску по семейному рецепту Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл;
- сухие дрожжи – 18 г;
- мука – 1–1,2 кг;
- желтки – 8 шт.;
- белки – 5 шт.;
- сметана – 125 г;
- сахар – 500 г;
- сливочное масло – 250 г;
- ванилин – 1 пакет;
- лимонный сок – 1 шт.;
- цедра лимона – 1 шт.;
- кардамон – 1 ч. л.;
- изюм – 250 г;
Способ приготовления:
- Подогреть молоко и постепенно вмешать часть муки, затем добавить дрожжи и замесить опару.
- Накрыть опару и оставить в теплом месте до увеличения объема.
- Отделить белки от желтков, взбить белки с щепоткой соли до стойкой пены, а желтки взбить с частью сахара до светлой массы.
- Ввести в опару взбитые белки и желтки и осторожно перемешать до однородности.
- Добавьте часть муки, перемешайте и оставьте тесто для повторного подъема на 1,5–2 часа.
- Вмешать лимонную цедру, ванилин и кардамон для ароматизации теста.
- Смешать растопленное сливочное масло со сметаной и добавить в тесто вместе с лимонным соком.
- Постепенно добавить оставшуюся муку и вымесить тесто до эластичной, мягкой консистенции.
- Ввести изюм и тщательно распределить их в тесте.
- Оставить тесто подходить в теплом месте на 3-4 часа.
- Распределить тесто по формам, заполняя их примерно на 1/3 и дать еще раз подойти.
- Выпекать в разогретой духовке при 160 градусах примерно 40 минут до готовности.
Как и с чем подавать
Паску подают полностью охлажденным, традиционно с белой глазурью, сахарной пудрой или декором из цукатов и орехов. Она хорошо сочетается с маслом, медом, сливочными кремами, а также с горячими напитками – чаем, кофе или компотом. Для более современной подачи паску можно подавать с ягодными соусами или легкими творожными кремами, подчеркивающими ее влажную, волокнистую структуру.
Эта семейная паска сочетает классическую технологию и насыщенный вкус, где главную роль играют желтки, длительная расстойка и правильный баланс ингредиентов. Соблюдение всех этапов гарантирует нежную, ароматную и стабильно рыхлую выпечку. Такой рецепт сохраняет традицию и создает настоящую атмосферу пасхального праздника.