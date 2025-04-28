От такой рыбки невозможно оторваться: как ее приготовить в томатном соусе (видео)
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Блюдо, которое делали еще наши мамы, его вкус многим покажется знакомым
Мясо рыбы нежное, сочное и легко усваивается, благодаря чему рыбные блюда популярны во многих кухнях мира. Рыбу можно готовить разными способами: запекать, жарить, варить на пару или тушить в сливочном соусе, создавая изысканные и нежные блюда.
Сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – рыбу, тушеную в ароматном томатном соусе, который подчеркивает ее естественный вкус и дарит блюду яркие нотки свежести и легкую пикантность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить рыбу в томатном соусе
Ингредиенты:
- рыба (щука или любая другая) – 1 шт. (~1,5 кг);
- мука — для панировки;
- лук – 1 большая головка;
- морковь — 2 шт.;
- соль лимонная (или соль + цедра лимона) – по вкусу;
- вода — примерно 300 мл (при необходимости больше);
- томатная паста — 3 ст. л.
Способ приготовления:
1.Подготовить рыбу: почистить от чешуи, удалить внутренности и хорошо промыть. Нарезать рыбу порционными кусочками.
2.Обсушить рыбу бумажными полотенцами, посолить по вкусу (можно использовать лимонную соль или смесь обыкновенной соли с цедрой лимона).
3.Обвалять кусочки рыбы в муке, встряхивая излишки, и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
4.Подготовить овощи: морковь натереть на большой терке или нарезать тонкой соломкой, лук нарезать полукольцами.
5.В глубокой кастрюле или сотейнике с толстым дном выложить слой моркови и лука. Добавить томатную пасту, влить воду и перемешать до однородности.
6.Осторожно выложить обжаренную рыбу поверх овощей. Сверху еще раз присыпать небольшим количеством моркови.
7.Накрыть кастрюлю крышкой и тушить на минимальном огне примерно 30 минут. При необходимости можно подливать немного воды, чтобы соус покрывал рыбу.
8.После приготовления дать рыбе немного настояться под крышкой перед подачей — так она будет еще более нежной и ароматной.