От такой рыбки невозможно оторваться: как ее приготовить в томатном соусе (видео)

Блюдо, которое делали еще наши мамы, его вкус многим покажется знакомым

Мясо рыбы нежное, сочное и легко усваивается, благодаря чему рыбные блюда популярны во многих кухнях мира. Рыбу можно готовить разными способами: запекать, жарить, варить на пару или тушить в сливочном соусе, создавая изысканные и нежные блюда.

Сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный вариант – рыбу, тушеную в ароматном томатном соусе, который подчеркивает ее естественный вкус и дарит блюду яркие нотки свежести и легкую пикантность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить рыбу в томатном соусе

Ингредиенты:

рыба (щука или любая другая) – 1 шт. (~1,5 кг);

мука — для панировки;

лук – 1 большая головка;

морковь — 2 шт.;

соль лимонная (или соль + цедра лимона) – по вкусу;

вода — примерно 300 мл (при необходимости больше);

томатная паста — 3 ст. л.

Способ приготовления:

1.Подготовить рыбу: почистить от чешуи, удалить внутренности и хорошо промыть. Нарезать рыбу порционными кусочками.

2.Обсушить рыбу бумажными полотенцами, посолить по вкусу (можно использовать лимонную соль или смесь обыкновенной соли с цедрой лимона).

3.Обвалять кусочки рыбы в муке, встряхивая излишки, и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

4.Подготовить овощи: морковь натереть на большой терке или нарезать тонкой соломкой, лук нарезать полукольцами.

5.В глубокой кастрюле или сотейнике с толстым дном выложить слой моркови и лука. Добавить томатную пасту, влить воду и перемешать до однородности.

6.Осторожно выложить обжаренную рыбу поверх овощей. Сверху еще раз присыпать небольшим количеством моркови.

7.Накрыть кастрюлю крышкой и тушить на минимальном огне примерно 30 минут. При необходимости можно подливать немного воды, чтобы соус покрывал рыбу.

8.После приготовления дать рыбе немного настояться под крышкой перед подачей — так она будет еще более нежной и ароматной.