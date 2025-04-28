Від такої рибки неможливо відірватися: як її приготувати у томатному соусі (відео)

Страва, яку робили ще наші мами, її смак багатьом здасться знайомим

М'ясо риби ніжне, соковите та легко засвоюється, завдяки чому рибні страви є популярними у багатьох кухнях світу. Рибу можна готувати різними способами: запікати, смажити, варити на пару або тушкувати у вершковому соусі, створюючи вишукані й ніжні страви.

Сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — рибу, тушковану в ароматному томатному соусі, який підкреслює її природний смак і дарує страві яскраві нотки свіжості та легку пікантність. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати рибу у томатному соусі

Інгредієнти:

риба (щука або будь-яка інша) — 1 шт. (~1,5 кг);

борошно — для панірування;

цибуля — 1 велика головка;

морква — 2 шт.;

сіль лимонна (або сіль + цедра лимона) — до смаку;

вода — приблизно 300 мл (за потреби більше);

томатна паста — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

1.Підготувати рибу: почистити від луски, видалити нутрощі та добре промити. Нарізати рибу порційними шматочками.

2.Обсушити рибу паперовими рушниками, посолити за смаком (можна використовувати лимонну сіль або суміш звичайної солі з цедрою лимона).

3.Обваляти шматочки риби в борошні, струшуючи надлишки, і обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

4.Підготувати овочі: моркву натерти на великій тертці або нарізати тонкою соломкою, цибулю нарізати півкільцями.

5.У глибокій каструлі або сотейнику з товстим дном викласти шар моркви й цибулі. Додати томатну пасту, влити воду й добре перемішати до однорідності.

6.Обережно викласти обсмажену рибу поверх овочів. Зверху ще раз присипати невеликою кількістю моркви.

7.Накрити каструлю кришкою й тушкувати на мінімальному вогні приблизно 30 хвилин. За потреби можна підливати трохи води, щоб соус покривав рибу.

8.Після приготування дати рибі трохи настоятися під кришкою перед подачею — так вона буде ще ніжнішою та ароматнішою.