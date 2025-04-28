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Від такої рибки неможливо відірватися: як її приготувати у томатному соусі (відео)

Автор
Марія Швець
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Швидкий, простий та корисний рецепт на кожен день
Швидкий, простий та корисний рецепт на кожен день. Фото instagram.com

Страва, яку робили ще наші мами, її смак багатьом здасться знайомим

М'ясо риби ніжне, соковите та легко засвоюється, завдяки чому рибні страви є популярними у багатьох кухнях світу. Рибу можна готувати різними способами: запікати, смажити, варити на пару або тушкувати у вершковому соусі, створюючи вишукані й ніжні страви.

Сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — рибу, тушковану в ароматному томатному соусі, який підкреслює її природний смак і дарує страві яскраві нотки свіжості та легку пікантність. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати рибу у томатному соусі

Інгредієнти:

  • риба (щука або будь-яка інша) — 1 шт. (~1,5 кг);
  • борошно — для панірування;
  • цибуля — 1 велика головка;
  • морква — 2 шт.;
  • сіль лимонна (або сіль + цедра лимона) — до смаку;
  • вода — приблизно 300 мл (за потреби більше);
  • томатна паста — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

1.Підготувати рибу: почистити від луски, видалити нутрощі та добре промити. Нарізати рибу порційними шматочками.

2.Обсушити рибу паперовими рушниками, посолити за смаком (можна використовувати лимонну сіль або суміш звичайної солі з цедрою лимона).

3.Обваляти шматочки риби в борошні, струшуючи надлишки, і обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

4.Підготувати овочі: моркву натерти на великій тертці або нарізати тонкою соломкою, цибулю нарізати півкільцями.

5.У глибокій каструлі або сотейнику з товстим дном викласти шар моркви й цибулі. Додати томатну пасту, влити воду й добре перемішати до однорідності.

6.Обережно викласти обсмажену рибу поверх овочів. Зверху ще раз присипати невеликою кількістю моркви.

7.Накрити каструлю кришкою й тушкувати на мінімальному вогні приблизно 30 хвилин. За потреби можна підливати трохи води, щоб соус покривав рибу.

8.Після приготування дати рибі трохи настоятися під кришкою перед подачею — так вона буде ще ніжнішою та ароматнішою.

Теги:
#Щука #Риба #Готуємо вдома