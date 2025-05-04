Маринад очень простой, а шашлык получается невероятным: в чем выдержать мясо (видео)

Шашлык на минералке из свинины отлично пропитывается пузырьками газировки и становится мягким и нежным

Шашлык – любимое летнее блюдо, которое можно приготовить во множестве способов. Маринадов существует немало: мясо замачивают в пиве, вине, кефире, соевом соусе или даже в томатном соке.

Но сегодня приготовим шашлык в простом и доступном маринаде на основе минеральной воды. Такой вариант не только быстро размягчает мясо, но и делает его особенно нежным и сочным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как замариновать шашлык в минералке

Ингредиенты:

свиной ошейок – 2 кг;

лук – 3 шт.;

сильногазированная вода – 1 л;

соль, перец – по вкусу;

горчица – 1 ст. л.;

уксус – 3–4 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

специи для шашлыка – 1,5 ст. л.;

лавровый лист – 4 шт.;

растительное масло – 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

1.Промыть свинину под проточной водой, а затем нарезать кусками среднего размера примерно по 3 см.

2.Выложить мясо в глубокую миску или кастрюлю и залить сильно газированной минералкой так, чтобы она покрывала все куски.

3.Оставить мясо в минеральной воде на 2–4 часа при комнатной температуре или в холодильнике.

4.После маринования слить воду и добавить к мясу лук, нарезанный полукольцами.

5.Частями добавить соль и перец, хорошо перемешивая мясо руками, чтобы специи равномерно распределились.

6.Влить уксус и лимонный сок, добавить горчицу и специи для шашлыка, снова тщательно перемешать.

7.Положить в маринад лавровый лист и добавить растительное масло, после чего еще раз перемешать все до однородности.

8.Накрыть емкость пищевой пленкой или крышкой и оставить мясо мариноваться еще на 2–3 часа, а лучше на ночь в холодильнике.

9.После маринования нанизать куски мяса на шампуры или выложить на решетку.

10.Жарить шашлык на раскаленных углях, регулярно переворачивая, пока мясо не станет румяным и сочным внутри.