Маринад очень простой, а шашлык получается невероятным: в чем выдержать мясо (видео)
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Шашлык на минералке из свинины отлично пропитывается пузырьками газировки и становится мягким и нежным
Шашлык – любимое летнее блюдо, которое можно приготовить во множестве способов. Маринадов существует немало: мясо замачивают в пиве, вине, кефире, соевом соусе или даже в томатном соке.
Но сегодня приготовим шашлык в простом и доступном маринаде на основе минеральной воды. Такой вариант не только быстро размягчает мясо, но и делает его особенно нежным и сочным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как замариновать шашлык в минералке
Ингредиенты:
- свиной ошейок – 2 кг;
- лук – 3 шт.;
- сильногазированная вода – 1 л;
- соль, перец – по вкусу;
- горчица – 1 ст. л.;
- уксус – 3–4 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- специи для шашлыка – 1,5 ст. л.;
- лавровый лист – 4 шт.;
- растительное масло – 2–3 ст. л.
Способ приготовления:
1.Промыть свинину под проточной водой, а затем нарезать кусками среднего размера примерно по 3 см.
2.Выложить мясо в глубокую миску или кастрюлю и залить сильно газированной минералкой так, чтобы она покрывала все куски.
3.Оставить мясо в минеральной воде на 2–4 часа при комнатной температуре или в холодильнике.
4.После маринования слить воду и добавить к мясу лук, нарезанный полукольцами.
5.Частями добавить соль и перец, хорошо перемешивая мясо руками, чтобы специи равномерно распределились.
6.Влить уксус и лимонный сок, добавить горчицу и специи для шашлыка, снова тщательно перемешать.
7.Положить в маринад лавровый лист и добавить растительное масло, после чего еще раз перемешать все до однородности.
8.Накрыть емкость пищевой пленкой или крышкой и оставить мясо мариноваться еще на 2–3 часа, а лучше на ночь в холодильнике.
9.После маринования нанизать куски мяса на шампуры или выложить на решетку.
10.Жарить шашлык на раскаленных углях, регулярно переворачивая, пока мясо не станет румяным и сочным внутри.