В таком виде брокколи полюбят даже дети: какой ингредиент добавить во время приготовления (видео)
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Приготовленная по этому рецепту капуста понравится даже тем, кто не очень любит брокколи
Среди всех видов капусты брокколи является очень полезным и питательным овощем. Однако, если белокочанную капусту многие любят и тушеной, и квашеной, то брокколи не все любят из-за специфического вкуса после приготовления.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления брокколи, который понравится даже детям. Овощ получается хрустящим и очень аппетитным. А рецепт опубликовали на TikTok-аккаунте "emilyscooking_".
Как приготовить брокколи с сыром
Ингредиенты:
- брокколи;
- оливковое масло;
- орегано;
- чеснок;
- перец;
- соль;
- тмин;
- паприка;
- пармезан.
Способ приготовления
- Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить до готовности.
- Слить воду из брокколи и просушить капусту бумажными полотенцами.
- Смешать все приправы и сыр в миске.
- Сбрызнуть маслом противень, застеленный пергаментной бумагой, и присыпать приправой.
- Выложить брокколи на противень и прижать каждое соцветие дном стакана.
- Присыпать сверху пармезаном и приправой.
- Запекать брокколи в духовке при 180 градусах около 20 минут.