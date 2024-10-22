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В таком виде брокколи полюбят даже дети: какой ингредиент добавить во время приготовления (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежная, полезная, вкусная и аппетитная
Нежная, полезная, вкусная и аппетитная. Фото 1000.menu

Приготовленная по этому рецепту капуста понравится даже тем, кто не очень любит брокколи

Среди всех видов капусты брокколи является очень полезным и питательным овощем. Однако, если белокочанную капусту многие любят и тушеной, и квашеной, то брокколи не все любят из-за специфического вкуса после приготовления.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления брокколи, который понравится даже детям. Овощ получается хрустящим и очень аппетитным. А рецепт опубликовали на TikTok-аккаунте "emilyscooking_".

Как приготовить брокколи с сыром

Ингредиенты:

  • брокколи;
  • оливковое масло;
  • орегано;
  • чеснок;
  • перец;
  • соль;
  • тмин;
  • паприка;
  • пармезан.

Способ приготовления

  1. Брокколи разрезать на небольшие соцветия и отварить до готовности.
  2. Слить воду из брокколи и просушить капусту бумажными полотенцами.
  3. Смешать все приправы и сыр в миске.
  4. Сбрызнуть маслом противень, застеленный пергаментной бумагой, и присыпать приправой.
  5. Выложить брокколи на противень и прижать каждое соцветие дном стакана.
  6. Присыпать сверху пармезаном и приправой.
  7. Запекать брокколи в духовке при 180 градусах около 20 минут.
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#Сыр #Готовим дома #Броколі