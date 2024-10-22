В таком виде брокколи полюбят даже дети: какой ингредиент добавить во время приготовления (видео)

Приготовленная по этому рецепту капуста понравится даже тем, кто не очень любит брокколи

Среди всех видов капусты брокколи является очень полезным и питательным овощем. Однако, если белокочанную капусту многие любят и тушеной, и квашеной, то брокколи не все любят из-за специфического вкуса после приготовления.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления брокколи, который понравится даже детям. Овощ получается хрустящим и очень аппетитным. А рецепт опубликовали на TikTok-аккаунте "emilyscooking_".

Как приготовить брокколи с сыром

Ингредиенты:

брокколи;

оливковое масло;

орегано;

чеснок;

перец;

соль;

тмин;

паприка;

пармезан.

Способ приготовления