Сытный перекус за две минуты: все, что вам нужно, это лаваш и горстка фарша (видео)

Отличный вариант, если поесть нужно быстро и вкусно

Все любят сытные и полноценные блюда. Однако, если тушить печень с яблоками нет ни времени, ни сил, хорошей идеей будет перекусить чем-нибудь не менее вкусным, но так, чтобы приготовить его можно было быстро.

Удачным рецептом, который пригодится в таком случае, в своем инстаграмм-блоге поделился повар Эктор Хименес-Браво. Это лаваш с мясной начинкой, который можно приготовить буквально за несколько минут.

Ингредиенты:

Лаваш круглый — 1 шт.

Фарш — 150 г

Паприка — 3 г

Черный перец, соль — по вкусу

Сметана — 50 г

Лук зеленый — 5 г

Огурец квашеный — 20 г

Помидор — 20 г

Лук синий — 10 г

Кинза — 5 г

Способ приготовления:

Фарш сдабриваем солью, перцем и паприкой. Тщательно перемешиваем, на несколько минут отставляем. Лук очень тонко нарезаем на полукольца. Помидор крошим небольшими кусочками. Кинзу мелко нарезаем. Огурец и зелёный лук нарезаем очень мелко. Вмешиваем их в сметану, отставляем. Лаваш с одной стороны смазываем фаршем. Выкладываем на горячую сковороду фаршем вниз, если фарш свиной – то без растительного масла. Жарим до готовности и золотистого цвета фарша. Достаем лаваш из сковородки. Кладем его фаршем наверх. На половинку лаваша выкладываем помидор и лук, посыпаем кинзой. Накрываем другой половинкой и наслаждаемся соусом.

Готовится закуска буквально несколько минут, а выходит очень вкусно и сытно. Также мы делились рецептом аппетитных панкейков.