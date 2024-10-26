Сытный перекус за две минуты: все, что вам нужно, это лаваш и горстка фарша (видео)
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Отличный вариант, если поесть нужно быстро и вкусно
Все любят сытные и полноценные блюда. Однако, если тушить печень с яблоками нет ни времени, ни сил, хорошей идеей будет перекусить чем-нибудь не менее вкусным, но так, чтобы приготовить его можно было быстро.
Удачным рецептом, который пригодится в таком случае, в своем инстаграмм-блоге поделился повар Эктор Хименес-Браво. Это лаваш с мясной начинкой, который можно приготовить буквально за несколько минут.
Ингредиенты:
- Лаваш круглый — 1 шт.
- Фарш — 150 г
- Паприка — 3 г
- Черный перец, соль — по вкусу
- Сметана — 50 г
- Лук зеленый — 5 г
- Огурец квашеный — 20 г
- Помидор — 20 г
- Лук синий — 10 г
- Кинза — 5 г
Способ приготовления:
- Фарш сдабриваем солью, перцем и паприкой. Тщательно перемешиваем, на несколько минут отставляем.
- Лук очень тонко нарезаем на полукольца. Помидор крошим небольшими кусочками. Кинзу мелко нарезаем.
- Огурец и зелёный лук нарезаем очень мелко. Вмешиваем их в сметану, отставляем.
- Лаваш с одной стороны смазываем фаршем. Выкладываем на горячую сковороду фаршем вниз, если фарш свиной – то без растительного масла. Жарим до готовности и золотистого цвета фарша.
- Достаем лаваш из сковородки. Кладем его фаршем наверх. На половинку лаваша выкладываем помидор и лук, посыпаем кинзой. Накрываем другой половинкой и наслаждаемся соусом.
Готовится закуска буквально несколько минут, а выходит очень вкусно и сытно. Также мы делились рецептом аппетитных панкейков.