Укр

Вместо котлет и отбивных: праздничное мясное блюдо, которое непременно поразит гостей (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мясной рулет
Мясной рулет. Фото instagram.com

Вкусное и эффектное блюдо

Из мяса можно приготовить множество блюд: рубленые котлеты, тефтели, запеканки или рулеты. Рубленые котлеты – классика, но сегодня мы предлагаем приготовить праздничный мясной рулет, который станет украшением любого стола. Сочетание свиного и куриного фарша, ароматных грибов и специй делает его невероятно сочным и насыщенным вкусом. Это блюдо подходит как для праздничного ужина, так и для особого семейного обеда. Рецептом с нами поделились на на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить мясной рулет

Ингредиенты (2 рулета, время приготовления 2–2,5 часа):

  • сальная сетка – 500 г;
  • фарш свиной – 600 г;
  • фарш куриный – 300 г;
  • грибы – 500 г;
  • лук – 2 шт.;
  • масло – 20 мл;
  • соль – 20 г;
  • специи – 10 г;

Для блинов:

  • яйца – 4 шт.;
  • сыр – 150 г;
  • перец – по вкусу;
  • майонез или сметана – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Обжарить нарезанные грибы и лук на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Смешать свиной и куриный фарш с солью и специями.
  3. Добавить в фарш обжаренные грибы с луком и тщательно перемешать.
  4. Приготовить блины, смешав яйца, сыр, перец и майонез или сметану, обжарить до готовности.
  5. На сальную сетку выложить фарш, сверху разложить блины и аккуратно сформовать рулет.
  6. Плотно завернуть рулет в сальную сетку и выложить в форму для запекания.
  7. Запекать при 180 °C 60–70 минут до золотистой корочки.
  8. Дать рулету немного остыть перед нарезкой, чтобы он держал форму.

Рулет нарезать порционными кусочками и подавать горячим или охлажденным. Его можно украсить свежей зеленью, кольцами красного лука или ломтиками лимона. Прекрасно сочетается с картофельным пюре, овощными салатами или соусом по вашему вкусу.

Этот мясной рулет станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочный, ароматный и яркий с виду, он удивит гостей и порадует вашу семью. Готовьте его вперед, храните в морозильнике и наслаждайтесь вкусом в любой день.

Теги:
#Мясо #Рулет #Готовим дома