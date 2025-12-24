Вместо котлет и отбивных: праздничное мясное блюдо, которое непременно поразит гостей (видео)
Вкусное и эффектное блюдо
Из мяса можно приготовить множество блюд: рубленые котлеты, тефтели, запеканки или рулеты. Рубленые котлеты – классика, но сегодня мы предлагаем приготовить праздничный мясной рулет, который станет украшением любого стола. Сочетание свиного и куриного фарша, ароматных грибов и специй делает его невероятно сочным и насыщенным вкусом. Это блюдо подходит как для праздничного ужина, так и для особого семейного обеда. Рецептом с нами поделились на на Instagram-странице "makarchuk_food".
Как приготовить мясной рулет
Ингредиенты (2 рулета, время приготовления 2–2,5 часа):
- сальная сетка – 500 г;
- фарш свиной – 600 г;
- фарш куриный – 300 г;
- грибы – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- масло – 20 мл;
- соль – 20 г;
- специи – 10 г;
Для блинов:
- яйца – 4 шт.;
- сыр – 150 г;
- перец – по вкусу;
- майонез или сметана – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
- Обжарить нарезанные грибы и лук на растительном масле до золотистого цвета.
- Смешать свиной и куриный фарш с солью и специями.
- Добавить в фарш обжаренные грибы с луком и тщательно перемешать.
- Приготовить блины, смешав яйца, сыр, перец и майонез или сметану, обжарить до готовности.
- На сальную сетку выложить фарш, сверху разложить блины и аккуратно сформовать рулет.
- Плотно завернуть рулет в сальную сетку и выложить в форму для запекания.
- Запекать при 180 °C 60–70 минут до золотистой корочки.
- Дать рулету немного остыть перед нарезкой, чтобы он держал форму.
Рулет нарезать порционными кусочками и подавать горячим или охлажденным. Его можно украсить свежей зеленью, кольцами красного лука или ломтиками лимона. Прекрасно сочетается с картофельным пюре, овощными салатами или соусом по вашему вкусу.
Этот мясной рулет станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочный, ароматный и яркий с виду, он удивит гостей и порадует вашу семью. Готовьте его вперед, храните в морозильнике и наслаждайтесь вкусом в любой день.