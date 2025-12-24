Праздничный узвар с неожиданной ноткой: как приготовить напиток с финиками и изюмом к Святвечеру (видео)
-
-
Вкусный нетрадиционный узвар
Традиционно украинцы на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых обязательно компот из сухофруктов. Это ароматный напиток из изюма, яблок, груш и других сушеных фруктов, символизирующий достаток, здоровье и тепло семейного стола. Сегодня мы предлагаем немного нетрадиционную версию компота – с изюмом и финиками, которая не только вкусна, но и чрезвычайно полезна. Напиток сохраняет все целебные свойства фруктов и дарит энергию и уют в зимние вечера. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "dessert_kh".
Как приготовить узвар с финиками
Ингредиенты:
- изюм – 5 ст. л.;
- финики – 5 шт.;
- вода – 1 л;
- мед – по вкусу;
Способ приготовления:
- Вымыть изюм и оставить в холодной воде на 10–15 минут для размягчения.
- Финики вымыть, разрезать на половинки и удалить косточки.
- Залить сухофрукты крутым кипятком в чашке или термосе.
- Настаивать 30-40 минут в термосе или 1-2 часа в чашке до полного размягчения.
- По желанию добавить мед и размешать до полного растворения.
- Процедить напиток перед подачей.
Компот подают теплой или комнатной температуры. Его можно подавать с печеньем, коврижками или праздничными десертами. Для более эффектной подачи можно добавить несколько ломтиков свежего лимона или апельсина, а ягоды оставить в чашке как десерт.
Этот компот с изюмом и финиками – отличная нетрадиционная версия классического праздничного напитка. Он согревает, придает энергии и поддерживает здоровье, а также станет украшением любого праздничного стола.