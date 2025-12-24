Праздничный узвар с неожиданной ноткой: как приготовить напиток с финиками и изюмом к Святвечеру (видео)

Вкусный нетрадиционный узвар

Традиционно украинцы на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых обязательно компот из сухофруктов. Это ароматный напиток из изюма, яблок, груш и других сушеных фруктов, символизирующий достаток, здоровье и тепло семейного стола. Сегодня мы предлагаем немного нетрадиционную версию компота – с изюмом и финиками, которая не только вкусна, но и чрезвычайно полезна. Напиток сохраняет все целебные свойства фруктов и дарит энергию и уют в зимние вечера. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "dessert_kh".

Как приготовить узвар с финиками

Ингредиенты:

изюм – 5 ст. л.;

финики – 5 шт.;

вода – 1 л;

мед – по вкусу;

Способ приготовления:

Вымыть изюм и оставить в холодной воде на 10–15 минут для размягчения. Финики вымыть, разрезать на половинки и удалить косточки. Залить сухофрукты крутым кипятком в чашке или термосе. Настаивать 30-40 минут в термосе или 1-2 часа в чашке до полного размягчения. По желанию добавить мед и размешать до полного растворения. Процедить напиток перед подачей.

Компот подают теплой или комнатной температуры. Его можно подавать с печеньем, коврижками или праздничными десертами. Для более эффектной подачи можно добавить несколько ломтиков свежего лимона или апельсина, а ягоды оставить в чашке как десерт.

Этот компот с изюмом и финиками – отличная нетрадиционная версия классического праздничного напитка. Он согревает, придает энергии и поддерживает здоровье, а также станет украшением любого праздничного стола.