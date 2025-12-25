10 салатов, которые готовятся за 10 минут: рецепты блюд на скорую руку к Новому году 2026

Если вы до сих пор не определились, что приготовить на новогодний стол, теперь есть из чего выбрать

Новогодние праздники уже на пороге, и хозяйки начинают планировать праздничное меню. Традиционно на Святвечер и Новый год украинцы готовят кутью, холодец, салаты, мясные рулеты, закуски и печенье. Одним из популярных блюд, которое всегда украшает стол, является рулет из свинины. Но сегодня мы предлагаем 10 салатов, среди которых точно найдется понравившийся вам и вашим гостям.

Эти салаты готовятся быстро, получаются вкусными и яркими, идеально подходят для праздничного стола, когда хочется обрадовать семью и друзей новыми вкусами. Рецептами делится "Телеграф".

Вкусные салаты к Новому году

1. Салат "Минутка" с сухариками

Ингредиенты:

свежий помидор – 1 шт.;

сухарики из белого хлеба – 100 г;

плавленый сырок – 1 шт.;

зелень – по вкусу;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать соломкой помидор. Натереть творожок на терке. Измельчить зелень и чеснок. Соединить все ингредиенты, добавить сухарики и майонез. Добавить соль и перец, тщательно перемешать.

2. Салат из крабовых палочек с помидорами и сыром

Ингредиенты:

крабовые палочки – 150 г;

помидор – 1 шт.;

твердый сыр – 50 г;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать соломкой помидор и крабовые палочки. Натереть сыр на терке, измельчить чеснок. Соединить все ингредиенты, заправить майонезом. Добавить соль и перец по вкусу, хорошо перемешать.

3. Салат "Леди" с курицей

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

свежие огурцы – 150 г;

консервированный горошек – ½ банки;

сметана – 150 г;

укроп – пучок;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить куриное филе в подсоленной воде 20 минут. Охладить и порезать кубиками. Нарезать кубики огурцы. Добавить горошек и мелко нарезанный укроп. Заправить сметаной, посолить, поперчить и перемешать.

4. Быстрый салат с фасолью и крабовыми палочками

Ингредиенты:

консервированная красная фасоль – 200 г;

вареные яйца – 2–3 шт.;

крабовые палочки – 200 г;

сметана – 2–3 ст. л.;

зелень – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Мелко нарезать крабовые палочки, яйца и зелень. Слить жидкость из фасоли. Соединить все ингредиенты в салатнице. Добавить сметану, соль, перец и хорошо перемешать.

5. Салат с копченой колбасой

Ингредиенты:

морковь (сырая) – 1 шт.;

твердый сыр – 100 г;

копченая колбаса – 100 г;

чеснок – 3 зубчика;

консервированная кукуруза – 100 г;

майонез – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Натереть морковь и сыр на средней терке. Нарезать колбасу тонкой соломкой. Смешать овощи и колбасу с кукурузой и чесноком. Заправить майонезом, добавить соль и перец, перемешать. Украсить зеленью перед подачей.

6. Салат "Французский"

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.;

вареные яйца – 4 шт.;

морковь – 2 шт.;

твердый сыр – 100 г;

лук – 1 шт.;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Лук ошпарить и мелко порезать, выложить на дно салатницы. Сделать тонкую майонезную сеточку. Натереть яблоки и выложить на лук, накрыть майонезом. Натереть белки, морковь и желтки слоями, чередуя с майонезом. Натереть сыр и выложить последним слоем.

7. Салат "Быстро и вкусно"

Ингредиенты:

свежая капуста – 200 г;

свежий огурец – 1–2 шт.;

колбаса – 150 г;

лук – 1 шт.;

майонез – 2–3 ст. л.;

соль, перец, специи – по вкусу;

Способ приготовления:

Нашинковать капусту. Нарезать огурец и колбасу соломкой, лук полукольцами. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец. Хорошо перемешать и подавать.

8. Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом

Ингредиенты:

копченая курица – 300 г;

кисло-сладкое яблоко – 2 шт.;

консервированный ананас – 250 г;

майонез – 2–3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Нарезать курицу соломкой. Нарезать яблоки и ананас кусочками. Соединить все ингредиенты в миске. Заправить майонезом, добавить соль и перец, перемешать.

9. Салат "Загадка"

Ингредиенты:

твердый сыр – 100 г;

колбаса салями – 100 г;

морковь (сырая) – 100 г;

чеснок – 1–2 зубчика;

яичные блины – 4 шт.;

майонез – 2–3 ст. л.;

Способ приготовления:

Приготовить блинчики из яиц и крахмала. Нарезать блины соломкой. Натереть сыр и морковь, порезать колбасу. Соединить все ингредиенты, добавить майонез и чеснок через пресс. Отлично перемешать и дать настояться.

10. Салат с курицей и кальмарами

Ингредиенты:

куриная грудинка или ветчина – 100 г;

кальмары – 100 г;

твердый сыр – 100 г;

майонез – 2–3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить курицу, порезать продольными кусочками. Отварить кальмары 3 минуты, порезать лапшой. Натереть сыр соломкой. Соединить все ингредиенты, добавить соль, перец и майонез. Хорошо перемешать и подавать.

Салаты можно подавать как отдельные закуски или на большом праздничном блюде. Для эффектной подачи украшайте свежей зеленью, ягодами, кусочками овощей или творожными фигурками. Они хорошо смешиваются с мясными рулетами, запеченными овощами или праздничными напитками.

Эти 10 салатов помогут быстро и легко составить праздничное меню, порадовать семью и гостей новыми вкусами и сделать праздничный стол ярким и аппетитным.