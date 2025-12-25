10 салатов, которые готовятся за 10 минут: рецепты блюд на скорую руку к Новому году 2026
Если вы до сих пор не определились, что приготовить на новогодний стол, теперь есть из чего выбрать
Новогодние праздники уже на пороге, и хозяйки начинают планировать праздничное меню. Традиционно на Святвечер и Новый год украинцы готовят кутью, холодец, салаты, мясные рулеты, закуски и печенье. Одним из популярных блюд, которое всегда украшает стол, является рулет из свинины. Но сегодня мы предлагаем 10 салатов, среди которых точно найдется понравившийся вам и вашим гостям.
Эти салаты готовятся быстро, получаются вкусными и яркими, идеально подходят для праздничного стола, когда хочется обрадовать семью и друзей новыми вкусами. Рецептами делится "Телеграф".
Вкусные салаты к Новому году
1. Салат "Минутка" с сухариками
Ингредиенты:
- свежий помидор – 1 шт.;
- сухарики из белого хлеба – 100 г;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- зелень – по вкусу;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать соломкой помидор.
- Натереть творожок на терке.
- Измельчить зелень и чеснок.
- Соединить все ингредиенты, добавить сухарики и майонез.
- Добавить соль и перец, тщательно перемешать.
2. Салат из крабовых палочек с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 150 г;
- помидор – 1 шт.;
- твердый сыр – 50 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать соломкой помидор и крабовые палочки.
- Натереть сыр на терке, измельчить чеснок.
- Соединить все ингредиенты, заправить майонезом.
- Добавить соль и перец по вкусу, хорошо перемешать.
3. Салат "Леди" с курицей
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- свежие огурцы – 150 г;
- консервированный горошек – ½ банки;
- сметана – 150 г;
- укроп – пучок;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить куриное филе в подсоленной воде 20 минут.
- Охладить и порезать кубиками.
- Нарезать кубики огурцы.
- Добавить горошек и мелко нарезанный укроп.
- Заправить сметаной, посолить, поперчить и перемешать.
4. Быстрый салат с фасолью и крабовыми палочками
Ингредиенты:
- консервированная красная фасоль – 200 г;
- вареные яйца – 2–3 шт.;
- крабовые палочки – 200 г;
- сметана – 2–3 ст. л.;
- зелень – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Мелко нарезать крабовые палочки, яйца и зелень.
- Слить жидкость из фасоли.
- Соединить все ингредиенты в салатнице.
- Добавить сметану, соль, перец и хорошо перемешать.
5. Салат с копченой колбасой
Ингредиенты:
- морковь (сырая) – 1 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- копченая колбаса – 100 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- консервированная кукуруза – 100 г;
- майонез – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Натереть морковь и сыр на средней терке.
- Нарезать колбасу тонкой соломкой.
- Смешать овощи и колбасу с кукурузой и чесноком.
- Заправить майонезом, добавить соль и перец, перемешать.
- Украсить зеленью перед подачей.
6. Салат "Французский"
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.;
- вареные яйца – 4 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- лук – 1 шт.;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Лук ошпарить и мелко порезать, выложить на дно салатницы.
- Сделать тонкую майонезную сеточку.
- Натереть яблоки и выложить на лук, накрыть майонезом.
- Натереть белки, морковь и желтки слоями, чередуя с майонезом.
- Натереть сыр и выложить последним слоем.
7. Салат "Быстро и вкусно"
Ингредиенты:
- свежая капуста – 200 г;
- свежий огурец – 1–2 шт.;
- колбаса – 150 г;
- лук – 1 шт.;
- майонез – 2–3 ст. л.;
- соль, перец, специи – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нашинковать капусту.
- Нарезать огурец и колбасу соломкой, лук полукольцами.
- Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец.
- Хорошо перемешать и подавать.
8. Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом
Ингредиенты:
- копченая курица – 300 г;
- кисло-сладкое яблоко – 2 шт.;
- консервированный ананас – 250 г;
- майонез – 2–3 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать курицу соломкой.
- Нарезать яблоки и ананас кусочками.
- Соединить все ингредиенты в миске.
- Заправить майонезом, добавить соль и перец, перемешать.
9. Салат "Загадка"
Ингредиенты:
- твердый сыр – 100 г;
- колбаса салями – 100 г;
- морковь (сырая) – 100 г;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- яичные блины – 4 шт.;
- майонез – 2–3 ст. л.;
Способ приготовления:
- Приготовить блинчики из яиц и крахмала.
- Нарезать блины соломкой.
- Натереть сыр и морковь, порезать колбасу.
- Соединить все ингредиенты, добавить майонез и чеснок через пресс.
- Отлично перемешать и дать настояться.
10. Салат с курицей и кальмарами
Ингредиенты:
- куриная грудинка или ветчина – 100 г;
- кальмары – 100 г;
- твердый сыр – 100 г;
- майонез – 2–3 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить курицу, порезать продольными кусочками.
- Отварить кальмары 3 минуты, порезать лапшой.
- Натереть сыр соломкой.
- Соединить все ингредиенты, добавить соль, перец и майонез.
- Хорошо перемешать и подавать.
Салаты можно подавать как отдельные закуски или на большом праздничном блюде. Для эффектной подачи украшайте свежей зеленью, ягодами, кусочками овощей или творожными фигурками. Они хорошо смешиваются с мясными рулетами, запеченными овощами или праздничными напитками.
Эти 10 салатов помогут быстро и легко составить праздничное меню, порадовать семью и гостей новыми вкусами и сделать праздничный стол ярким и аппетитным.