10 салатов, которые готовятся за 10 минут: рецепты блюд на скорую руку к Новому году 2026

Новогодние праздники уже на пороге, и хозяйки начинают планировать праздничное меню. Традиционно на Святвечер и Новый год украинцы готовят кутью, холодец, салаты, мясные рулеты, закуски и печенье. Одним из популярных блюд, которое всегда украшает стол, является рулет из свинины. Но сегодня мы предлагаем 10 салатов, среди которых точно найдется понравившийся вам и вашим гостям.

Эти салаты готовятся быстро, получаются вкусными и яркими, идеально подходят для праздничного стола, когда хочется обрадовать семью и друзей новыми вкусами. Рецептами делится "Телеграф".

Вкусные салаты к Новому году

1. Салат "Минутка" с сухариками

Ингредиенты:

  • свежий помидор – 1 шт.;
  • сухарики из белого хлеба – 100 г;
  • плавленый сырок – 1 шт.;
  • зелень – по вкусу;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать соломкой помидор.
  2. Натереть творожок на терке.
  3. Измельчить зелень и чеснок.
  4. Соединить все ингредиенты, добавить сухарики и майонез.
  5. Добавить соль и перец, тщательно перемешать.

2. Салат из крабовых палочек с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 150 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • твердый сыр – 50 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать соломкой помидор и крабовые палочки.
  2. Натереть сыр на терке, измельчить чеснок.
  3. Соединить все ингредиенты, заправить майонезом.
  4. Добавить соль и перец по вкусу, хорошо перемешать.

3. Салат "Леди" с курицей

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г;
  • свежие огурцы – 150 г;
  • консервированный горошек – ½ банки;
  • сметана – 150 г;
  • укроп – пучок;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить куриное филе в подсоленной воде 20 минут.
  2. Охладить и порезать кубиками.
  3. Нарезать кубики огурцы.
  4. Добавить горошек и мелко нарезанный укроп.
  5. Заправить сметаной, посолить, поперчить и перемешать.

4. Быстрый салат с фасолью и крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • консервированная красная фасоль – 200 г;
  • вареные яйца – 2–3 шт.;
  • крабовые палочки – 200 г;
  • сметана – 2–3 ст. л.;
  • зелень – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать крабовые палочки, яйца и зелень.
  2. Слить жидкость из фасоли.
  3. Соединить все ингредиенты в салатнице.
  4. Добавить сметану, соль, перец и хорошо перемешать.

5. Салат с копченой колбасой

Ингредиенты:

  • морковь (сырая) – 1 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • копченая колбаса – 100 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • консервированная кукуруза – 100 г;
  • майонез – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Натереть морковь и сыр на средней терке.
  2. Нарезать колбасу тонкой соломкой.
  3. Смешать овощи и колбасу с кукурузой и чесноком.
  4. Заправить майонезом, добавить соль и перец, перемешать.
  5. Украсить зеленью перед подачей.

6. Салат "Французский"

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.;
  • вареные яйца – 4 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • твердый сыр – 100 г;
  • лук – 1 шт.;
  • майонез – по вкусу;
  • соль – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Лук ошпарить и мелко порезать, выложить на дно салатницы.
  2. Сделать тонкую майонезную сеточку.
  3. Натереть яблоки и выложить на лук, накрыть майонезом.
  4. Натереть белки, морковь и желтки слоями, чередуя с майонезом.
  5. Натереть сыр и выложить последним слоем.

7. Салат "Быстро и вкусно"

Ингредиенты:

  • свежая капуста – 200 г;
  • свежий огурец – 1–2 шт.;
  • колбаса – 150 г;
  • лук – 1 шт.;
  • майонез – 2–3 ст. л.;
  • соль, перец, специи – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нашинковать капусту.
  2. Нарезать огурец и колбасу соломкой, лук полукольцами.
  3. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и перец.
  4. Хорошо перемешать и подавать.

8. Салат с копченой курицей, яблоком и ананасом

Ингредиенты:

  • копченая курица – 300 г;
  • кисло-сладкое яблоко – 2 шт.;
  • консервированный ананас – 250 г;
  • майонез – 2–3 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать курицу соломкой.
  2. Нарезать яблоки и ананас кусочками.
  3. Соединить все ингредиенты в миске.
  4. Заправить майонезом, добавить соль и перец, перемешать.

9. Салат "Загадка"

Ингредиенты:

  • твердый сыр – 100 г;
  • колбаса салями – 100 г;
  • морковь (сырая) – 100 г;
  • чеснок – 1–2 зубчика;
  • яичные блины – 4 шт.;
  • майонез – 2–3 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Приготовить блинчики из яиц и крахмала.
  2. Нарезать блины соломкой.
  3. Натереть сыр и морковь, порезать колбасу.
  4. Соединить все ингредиенты, добавить майонез и чеснок через пресс.
  5. Отлично перемешать и дать настояться.

10. Салат с курицей и кальмарами

Ингредиенты:

  • куриная грудинка или ветчина – 100 г;
  • кальмары – 100 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • майонез – 2–3 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить курицу, порезать продольными кусочками.
  2. Отварить кальмары 3 минуты, порезать лапшой.
  3. Натереть сыр соломкой.
  4. Соединить все ингредиенты, добавить соль, перец и майонез.
  5. Хорошо перемешать и подавать.

Салаты можно подавать как отдельные закуски или на большом праздничном блюде. Для эффектной подачи украшайте свежей зеленью, ягодами, кусочками овощей или творожными фигурками. Они хорошо смешиваются с мясными рулетами, запеченными овощами или праздничными напитками.

Эти 10 салатов помогут быстро и легко составить праздничное меню, порадовать семью и гостей новыми вкусами и сделать праздничный стол ярким и аппетитным.

