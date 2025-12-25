Классический штолен с современным акцентом: сухофрукты, ром и любовь в каждом кусочке (видео)
-
-
Приближаются новогодние праздники: Святвечер, Рождество и Новый год.
Украинцы традиционно на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых компот, кутья, рыба, голубцы и разнообразные соления. Для новогоднего стола готовят также сладкую выпечку, которая придает праздничное настроение и тепло дома. Одно из популярных новогодних блюд мы сегодня предлагаем – ароматный штолен с сухофруктами, орехами и легким цитрусовым акцентом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova".
Как приготовить штоллен
Ингредиенты:
- молоко – 350 мл;
- сахар – 90 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- дрожжи свежие – 50 г;
- мука пшеничная – 850–900 г;
- масло сливочное 82,5% – 200 г;
- соль – щепотка;
- цедра лимона – 1 шт.;
- орехи (миндаль, фундук, грецкие) – 100–150 г;
- сухофрукты (клюква, изюм, сушеная вишня, чернослив) – 600–700 г;
- ром – 125 мл;
- масло сливочное для смазывания – 120 г;
- сахарная пудра для посыпки – 120 г;
Способ приготовления:
- Промыть сухофрукты крутым кипятком, затем залить ромом, накрыть крышкой и оставить настаиваться на ночь, несколько раз встряхивая.
- В тёплое молоко добавить сахар, дрожжи и половину муки, замесить тесто и дать подойти.
- Добавить оставшуюся муку, цедру лимона и мягкое масло, вымесить тесто до эластичности, оставить час в теплом месте для подъема.
- Обмять тесто, оставить на 30 минут, затем выложить на смазанный маслом стол, сформировать прямоугольник и вмешать сухофрукты и орехи.
- Разделить тесто на 3 части, сформовать штоллены, дать постоять 20 минут, после чего свернуть по 1/3 и выложить на противень.
- Дать подойти еще 30–40 минут, выпекать при 175 °C 30 минут, завернуть в фольгу и допекать еще час.
- Горячий штоллен смазать растопленным маслом, щедро посыпать сахарной пудрой, завернуть в фольгу и полотенце, оставить на холоде неделю или больше.
Штоллен подают нарезанными ломтиками на праздничный стол. Можно украсить сверху дополнительной сахарной пудрой, сухофруктами или кусочками орехов. Идеально сочетается с чаем, кофе или компотом.
Этот штоллен станет украшением любого праздничного стола, даря аромат, нежность и праздничное настроение всей семье. Чем дольше он вызревает на холоде, тем богаче и насыщеннее будет вкус.