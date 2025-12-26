Салат "Конь" на Новый год 2026: рецепт символического блюда (видео)

Благодаря эффектной подаче это блюдо станет одной из самых заметных закусок на столе

Существует традиция готовить на новогодний стол блюда-символы наступающего года. 2026 год — год Красной Огненной Лошади. Именно это животное стоит задобрить, чтобы привлечь удачу в новом году. Ранее мы рассказывали, как приготовить салат "Золотая подкова". К нему можно приготовить эффектное и символичное блюдо — салат "Конь".

Вариантов салата "Конь" очень много. Его основой может служить даже традиционный "Оливье". Главное — эффектное оформление в виде головы коня. Своим вариантом салат "Конь" поделилась YouTube-блогер Наталья Пархоменко.

Полезные советы по приготовлению и подаче салата "Конь"

Чтобы салат хорошо держал форму, не добавляйте слишком много майонеза. Масса должна быть плотной.

Для аккуратной формы удобно использовать трафарет. Чтобы "конь" получился красивым, сначала распечатайте или нарисуйте силуэт головы на листе А4. Переведите его на пергамент или кальку и вырежьте – это будет трафарет. Так силуэт головы лошади получится ровным и выразительным.

Морковь для декора натирайте на самой мелкой терке, тогда "шерстка" будет выглядеть нежно и аккуратно.

Подавайте салат на большом плоском блюде, украсив вокруг зеленью или зернами граната — это усилит праздничный вид и цветовую гамму Огненного Коня.

Как приготовить салат "Конь" на Новый год 2026

Ингредиенты:

2 небольших куриных филе;

3 шт. вареного картофеля;

3-4 шт. вареные морковки;

4 яйца, сваренные вкрутую;

500 г свежих шампиньонов;

1 головка репчатого лука;

растительное масло;

соль, перец черный молотый по вкусу;

майонез.

Для декора:

1 сырая морковь;

вяленый чернослив;

1 оливка;

сыр сулугуни "Косичка" копченый;

майонез.

Пошаговое приготовление:

1. Мелко нарезаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле до легкого золотистого цвета.

2. Свежие шампиньоны мелко режем и добавляем к луку. Жарим до полного испарения влаги. Когда грибы начнут подрумяниваться, солим и перчим их по вкусу.

3. Снимаем с огня и оставляем до полного остывания.

4. Отварной картофель нарезаем мелкими кубиками.

5. Яйца, сваренные вкрутую, также мелко крошим.

6. Отварное куриное филе нарезаем мелкими кусочками.

7. В глубокой миске соединяем все подготовленные ингредиенты: картофель, яйца, курицу и остывшие жареные грибы с луком. Добавляем соль по вкусу, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

8. Выкладываем салат на плоское блюдо, придавая ему очертания головы лошади.

9. Отрезаем половинку свежей моркови вдоль, подрезаем края, чтобы сделать кончик острым. Овощечисткой или ножом аккуратно вычищаем середину, делая ушко полым внутри. Вставляем его в верхнюю часть головы.

Из сырой моркови делаем ухо. Скриншот YouTube/@NatashaParkhomenko

10. Покрываем всю поверхность салата (кроме ушка) вареной морковью, натертой на мелкой терке.

11. Из кусочка чернослива делаем ноздрю.

12. Для объема кладем под низ оливку, а сверху накрываем вырезанным по форме кусочком чернослива. В конце ставим маленькую точку майонезом (блик).

Глаза и ноздри делаем из оливки и чернослива. Скриншот YouTube/@NatashaParkhomenko

13. Сыр сулугуни "косичка" разделяем на тонкие волокна. Выкладываем их в виде гривы вдоль шеи и челки между ушами.