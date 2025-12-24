Укр

Эти маринованные шампиньоны будут готовы быстрее, чем сварится картофель: простой рецепт (видео)

Наталья Граковская
Маринованные шампиньоны
Грибы на закуску готовятся всего за 10 минут

Маринованные шампиньоны — универсальная закуска, которая всегда уместна и на праздничном столе, и в ежедневном меню. Мы уже рассказывали, как засолить белые грибы, но если в грибной сезон вы не успели сделать заготовки, не стоит расстраиваться. Обычные шампиньоны, которые продаются круглый год, можно замариновать всего за 10 минут.

Быстрым рецептом маринованных шампиньонов поделились в кулинарном блоге smachni_receptu_blogeriv.

Как замариновать шампиньоны — полезные советы

  • Для маринования выбирайте молодые грибы небольшого или среднего размера. Они лучше впитывают маринад, а еще такие шампиньоны удобнее есть.
  • Также следите за тем, чтобы грибы не оставались в воде надолго. Достаточно быстро промыть и обсушить, чтобы они не стали водянистыми.
  • Не переваривайте грибы. Достаточно проварить их 5–7 минут после закипания. Если варить дольше, шампиньоны станут мягкими.
  • Дайте грибам настояться хотя бы 30–60 минут, даже если рецепт быстрый — так вкус будет более насыщенным.

Маринованные шампиньоны — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • шампиньоны 500 г.

Для маринада:

  • Вода 50 мл
  • Масло 50 мл
  • Уксус 9% — 2ст. л.
  • Соль – 1 ч. л. с горкой
  • Сахар – 1ч. л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Черный перец горошком – 12-15 шт.
  • Чеснок 3 зубчика

Этапы приготовления

  1. Хорошо промойте шампиньоны. Если они крупные, лучше разрежьте их пополам или на четвертинки, но для этого рецепта идеально подходят именно мелкие целые грибочки.
  2. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
  3. В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте все составляющие для маринада.
  4. Выложите сырые шампиньоны в кастрюлю с маринадом. Не волнуйтесь, что жидкости мало — грибы очень быстро пустят сок.
  5. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  6. После закипания уменьшите огонь и варите 7 минут.
  7. Переложите горячие грибы вместе с маринадом в банку. При желании добавьте в банку нарезанный тонкими полукольцами лук.
  8. Оставьте до полного остывания при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.

Приготовленные по этому рецепту маринованные грибы отлично дополняют мясные блюда, картофель, каши. Также их можно использовать для приготовления салатов.

