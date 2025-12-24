Эти маринованные шампиньоны будут готовы быстрее, чем сварится картофель: простой рецепт (видео)
-
-
Грибы на закуску готовятся всего за 10 минут
Маринованные шампиньоны — универсальная закуска, которая всегда уместна и на праздничном столе, и в ежедневном меню. Мы уже рассказывали, как засолить белые грибы, но если в грибной сезон вы не успели сделать заготовки, не стоит расстраиваться. Обычные шампиньоны, которые продаются круглый год, можно замариновать всего за 10 минут.
Быстрым рецептом маринованных шампиньонов поделились в кулинарном блоге smachni_receptu_blogeriv.
Как замариновать шампиньоны — полезные советы
- Для маринования выбирайте молодые грибы небольшого или среднего размера. Они лучше впитывают маринад, а еще такие шампиньоны удобнее есть.
- Также следите за тем, чтобы грибы не оставались в воде надолго. Достаточно быстро промыть и обсушить, чтобы они не стали водянистыми.
- Не переваривайте грибы. Достаточно проварить их 5–7 минут после закипания. Если варить дольше, шампиньоны станут мягкими.
- Дайте грибам настояться хотя бы 30–60 минут, даже если рецепт быстрый — так вкус будет более насыщенным.
Маринованные шампиньоны — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- шампиньоны 500 г.
Для маринада:
- Вода 50 мл
- Масло 50 мл
- Уксус 9% — 2ст. л.
- Соль – 1 ч. л. с горкой
- Сахар – 1ч. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Черный перец горошком – 12-15 шт.
- Чеснок 3 зубчика
Этапы приготовления
- Хорошо промойте шампиньоны. Если они крупные, лучше разрежьте их пополам или на четвертинки, но для этого рецепта идеально подходят именно мелкие целые грибочки.
- Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками.
- В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте все составляющие для маринада.
- Выложите сырые шампиньоны в кастрюлю с маринадом. Не волнуйтесь, что жидкости мало — грибы очень быстро пустят сок.
- Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- После закипания уменьшите огонь и варите 7 минут.
- Переложите горячие грибы вместе с маринадом в банку. При желании добавьте в банку нарезанный тонкими полукольцами лук.
- Оставьте до полного остывания при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.
Приготовленные по этому рецепту маринованные грибы отлично дополняют мясные блюда, картофель, каши. Также их можно использовать для приготовления салатов.