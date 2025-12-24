Эти маринованные шампиньоны будут готовы быстрее, чем сварится картофель: простой рецепт (видео)

Грибы на закуску готовятся всего за 10 минут

Маринованные шампиньоны — универсальная закуска, которая всегда уместна и на праздничном столе, и в ежедневном меню. Мы уже рассказывали, как засолить белые грибы, но если в грибной сезон вы не успели сделать заготовки, не стоит расстраиваться. Обычные шампиньоны, которые продаются круглый год, можно замариновать всего за 10 минут.

Быстрым рецептом маринованных шампиньонов поделились в кулинарном блоге smachni_receptu_blogeriv.

Как замариновать шампиньоны — полезные советы

Для маринования выбирайте молодые грибы небольшого или среднего размера. Они лучше впитывают маринад, а еще такие шампиньоны удобнее есть.

Также следите за тем, чтобы грибы не оставались в воде надолго. Достаточно быстро промыть и обсушить, чтобы они не стали водянистыми.

Не переваривайте грибы. Достаточно проварить их 5–7 минут после закипания. Если варить дольше, шампиньоны станут мягкими.

Дайте грибам настояться хотя бы 30–60 минут, даже если рецепт быстрый — так вкус будет более насыщенным.

Маринованные шампиньоны — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

шампиньоны 500 г.

Для маринада:

Вода 50 мл

Масло 50 мл

Уксус 9% — 2ст. л.

Соль – 1 ч. л. с горкой

Сахар – 1ч. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Черный перец горошком – 12-15 шт.

Чеснок 3 зубчика

Этапы приготовления

Хорошо промойте шампиньоны. Если они крупные, лучше разрежьте их пополам или на четвертинки, но для этого рецепта идеально подходят именно мелкие целые грибочки. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками. В сотейник или кастрюлю с толстым дном добавьте все составляющие для маринада. Выложите сырые шампиньоны в кастрюлю с маринадом. Не волнуйтесь, что жидкости мало — грибы очень быстро пустят сок. Поставьте на огонь и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь и варите 7 минут. Переложите горячие грибы вместе с маринадом в банку. При желании добавьте в банку нарезанный тонкими полукольцами лук. Оставьте до полного остывания при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.

Приготовленные по этому рецепту маринованные грибы отлично дополняют мясные блюда, картофель, каши. Также их можно использовать для приготовления салатов.