Постные голубцы с грибами: праздничное блюдо для Святвечера (видео)

Постные голубцы с грибами: праздничное блюдо для Святвечера

Мария Швец
Постные голубцы с грибами
Сытное блюдо к Святвечеру

Приближаются волшебные зимние праздники – Святвечер, Рождество и Новый год, когда украинцы традиционно собираются за столом и готовят 12 постных блюд, символизирующих благосостояние, здоровье и единство семьи. Среди любимых блюд всегда были голубцы – нежные, сочные и сытные, которые могут стать настоящим украшением праздничного стола. Сегодня мы предлагаем вариацию классических голубцов – постные с грибами и ароматными специями, которые обрадуют даже гурманов и внесут новый акцент в традиционное меню. Это блюдо легкое в приготовлении, но невероятно вкусное и сытное. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить постные голубцы с грибами

Ингредиенты:

  • капуста средняя – 1 шт.;
  • грибы – 300–400 г;
  • рис – 200 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • любимая зелень – по вкусу;
  • вода – 300 мл;
  • томатный соус – 3 ст. л.;
  • томатный соус для зажарки – 1 ст. л.;
  • специи – по вкусу;
  • масло для обжарки – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Обжарить нарезанный лук и морковь с грибами до золотистости.
  2. Отварить рис до полуготовности.
  3. Смешать охлажденный рис с обжаренными овощами и грибами, добавить зелень и специи, перемешать.
  4. Капусту погрузить в кипящую воду, разделить листья и подготовить для голубцов.
  5. На каждый лист выложить начинку, сформовать голубцы и плотно закрутить.
  6. Выложить голубцы в кастрюлю, залить водой и добавить томатный соус.
  7. Варить под крышкой на маленьком огне 2–3 часа до готовности, периодически проверяя жидкость и при необходимости доливая воду.

Голубцы подавать горячими или тепло охлажденными. Для праздничной подачи можно украсить свежей зеленью и дольками томата или моркови. Блюдо прекрасно сочетается с постным компотом или легким овощным салатом.

Эти постные голубцы с грибами получаются сочными, ароматными и нежными, и станут настоящим украшением праздничного стола. Они сочетают традиции украинской кухни и легкость приготовления, что особенно важно в праздники.

