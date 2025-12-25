Постные голубцы с грибами: праздничное блюдо для Святвечера (видео)
Сытное блюдо к Святвечеру
Приближаются волшебные зимние праздники – Святвечер, Рождество и Новый год, когда украинцы традиционно собираются за столом и готовят 12 постных блюд, символизирующих благосостояние, здоровье и единство семьи. Среди любимых блюд всегда были голубцы – нежные, сочные и сытные, которые могут стать настоящим украшением праздничного стола. Сегодня мы предлагаем вариацию классических голубцов – постные с грибами и ароматными специями, которые обрадуют даже гурманов и внесут новый акцент в традиционное меню. Это блюдо легкое в приготовлении, но невероятно вкусное и сытное. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".
Как приготовить постные голубцы с грибами
Ингредиенты:
- капуста средняя – 1 шт.;
- грибы – 300–400 г;
- рис – 200 г;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- любимая зелень – по вкусу;
- вода – 300 мл;
- томатный соус – 3 ст. л.;
- томатный соус для зажарки – 1 ст. л.;
- специи – по вкусу;
- масло для обжарки – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
- Обжарить нарезанный лук и морковь с грибами до золотистости.
- Отварить рис до полуготовности.
- Смешать охлажденный рис с обжаренными овощами и грибами, добавить зелень и специи, перемешать.
- Капусту погрузить в кипящую воду, разделить листья и подготовить для голубцов.
- На каждый лист выложить начинку, сформовать голубцы и плотно закрутить.
- Выложить голубцы в кастрюлю, залить водой и добавить томатный соус.
- Варить под крышкой на маленьком огне 2–3 часа до готовности, периодически проверяя жидкость и при необходимости доливая воду.
Голубцы подавать горячими или тепло охлажденными. Для праздничной подачи можно украсить свежей зеленью и дольками томата или моркови. Блюдо прекрасно сочетается с постным компотом или легким овощным салатом.
Эти постные голубцы с грибами получаются сочными, ароматными и нежными, и станут настоящим украшением праздничного стола. Они сочетают традиции украинской кухни и легкость приготовления, что особенно важно в праздники.