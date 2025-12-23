Рыба из духовки по-домашнему: скумбрия с овощами и лимоном (видео)
-
-
Скумбрия – жирная морская рыба с нежным мясом и насыщенным вкусом, которая очень популярна во многих кухнях мира.
Из нее готовят разнообразные блюда: жареное, запеченное, маринованное, а также оригинальные паштеты, которые хорошо подходят как на закуску, так и к праздничному столу. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант – запеченную скумбрию с овощами, сочетающую пользу рыбы и свежесть сезонных овощей. Это сытное, ароматное блюдо, которое станет украшением любого обеда или ужина. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetiana_tsavaliuk".
Как приготовить запеченную скумбрию с овощами
Ингредиенты:
- филе скумбрии – 400 г;
- картофель – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- томаты черри – 200 г;
- лимон – ½ шт.;
- масло – 2 ст. л.;
- соль, специи к рыбе – по вкусу;
Способ приготовления:
- Подготовить овощи: картофель очистить и нарезать кубиками, лук – полукольцами, томаты черри разрезать пополам.
- Приправить филе скумбрии солью, специями и сбрызнуть лимонным соком.
- Разогреть духовой шкаф до 200°C.
- В форму для запекания выложить картофель и лук, сбрызнуть растительным маслом и немного посолить.
- Сверху разложить филе скумбрии, добавить помидоры черри.
- Запекать 25–30 минут до готовности рыбы и овощей.
- Подавать горячим.
Запеченную скумбрию с овощами лучше всего подавать прямо из духовки, украсив свежей зеленью (петрушка, укроп) и ломтиками лимона. Кушанье хорошо сочетается со свежим хлебом, легкими салатами или отварным рисом. Для более праздничного вида можно добавить оливки или мелко нарезанный перец.
Это блюдо – идеальный вариант для ежедневного обеда или ужина, когда хочется сытно и полезно поесть. Скумбрия с овощами не только радует вкусом, но и дарит ощущение домашнего тепла. Попробуйте этот рецепт и откройте для себя новый излюбленный способ приготовления рыбы.