Только два яйца — и гора рогаликов на столе: простой и экономный рецепт (видео)

Мария Швец
Читати українською
Пышные рогалики
Пышные рогалики. Фото youtube.com

Вкусная домашняя выпечка

Существует множество видов выпечки: печенье, пироги, медовые пряники, круассаны и рогалики. Среди них особое место занимают рогалики с фруктовой начинкой – нежные и ароматные. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с сочной вишневой начинкой, которые получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными. Эта выпечка станет любимой для семейного чаепития или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Лилия Цвит".

Как приготовить рогалики с вишней

Ингредиенты (32 шт., время приготовления 2 часа):

Опара:

  • молоко – 100 мл;
  • дрожжи сухие – 1 ст. л.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • мука – 1 ст.;

Тесто:

  • яйца – 2 шт.;
  • сливочное масло – 200 г;
  • сметана – 200 г;
  • мука пшеничная – 600 г;

Начинка:

  • вишни – 500 г;
  • крахмал – 1 ст. л.;
  • сахарная пудра – для посыпки;

Способ приготовления:

  1. Приготовить опару: смешать теплое молоко, дрожжи, сахар и муку, оставить на 15–20 минут до появления пены.
  2. Взбить яйца, добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать.
  3. Соединить опару с основным тестом, постепенно добавлять муку, замесить мягкое эластичное тесто.
  4. Накрыть тесто полотенцем и оставить подходить на 40-50 минут.
  5. Приготовить начинку: вишни смешать с крахмалом.
  6. Раскатать тесто, нарезать треугольники или круглые сегменты для рогаликов, выложить вишневую начинку и аккуратно свернуть.
  7. Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментом, оставить на 10–15 минут для подхода.
  8. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.
  9. После охлаждения присыпать сахарной пудрой.

Рогалики подают теплыми или комнатной температуры. Они отлично сочетаются с чаем, кофе или молочными напитками. Для праздничной подачи можно украсить глазурью или дополнительной сахарной пудрой.

Эти рогалики с вишневой начинкой получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Они станут излюбленной выпечкой для всей семьи и украшением любого стола.

