Только два яйца — и гора рогаликов на столе: простой и экономный рецепт (видео)
Вкусная домашняя выпечка
Существует множество видов выпечки: печенье, пироги, медовые пряники, круассаны и рогалики. Среди них особое место занимают рогалики с фруктовой начинкой – нежные и ароматные. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с сочной вишневой начинкой, которые получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными. Эта выпечка станет любимой для семейного чаепития или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Лилия Цвит".
Как приготовить рогалики с вишней
Ингредиенты (32 шт., время приготовления 2 часа):
Опара:
- молоко – 100 мл;
- дрожжи сухие – 1 ст. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- мука – 1 ст.;
Тесто:
- яйца – 2 шт.;
- сливочное масло – 200 г;
- сметана – 200 г;
- мука пшеничная – 600 г;
Начинка:
- вишни – 500 г;
- крахмал – 1 ст. л.;
- сахарная пудра – для посыпки;
Способ приготовления:
- Приготовить опару: смешать теплое молоко, дрожжи, сахар и муку, оставить на 15–20 минут до появления пены.
- Взбить яйца, добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать.
- Соединить опару с основным тестом, постепенно добавлять муку, замесить мягкое эластичное тесто.
- Накрыть тесто полотенцем и оставить подходить на 40-50 минут.
- Приготовить начинку: вишни смешать с крахмалом.
- Раскатать тесто, нарезать треугольники или круглые сегменты для рогаликов, выложить вишневую начинку и аккуратно свернуть.
- Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментом, оставить на 10–15 минут для подхода.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.
- После охлаждения присыпать сахарной пудрой.
Рогалики подают теплыми или комнатной температуры. Они отлично сочетаются с чаем, кофе или молочными напитками. Для праздничной подачи можно украсить глазурью или дополнительной сахарной пудрой.
Эти рогалики с вишневой начинкой получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Они станут излюбленной выпечкой для всей семьи и украшением любого стола.