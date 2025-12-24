Только два яйца — и гора рогаликов на столе: простой и экономный рецепт (видео)

Вкусная домашняя выпечка

Существует множество видов выпечки: печенье, пироги, медовые пряники, круассаны и рогалики. Среди них особое место занимают рогалики с фруктовой начинкой – нежные и ароматные. Но сегодня мы предлагаем приготовить рогалики с сочной вишневой начинкой, которые получаются мягкими, воздушными и очень аппетитными. Эта выпечка станет любимой для семейного чаепития или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Лилия Цвит".

Как приготовить рогалики с вишней

Ингредиенты (32 шт., время приготовления 2 часа):

Опара:

молоко – 100 мл;

дрожжи сухие – 1 ст. л.;

сахар – 3 ст. л.;

мука – 1 ст.;

Тесто:

яйца – 2 шт.;

сливочное масло – 200 г;

сметана – 200 г;

мука пшеничная – 600 г;

Начинка:

вишни – 500 г;

крахмал – 1 ст. л.;

сахарная пудра – для посыпки;

Способ приготовления:

Приготовить опару: смешать теплое молоко, дрожжи, сахар и муку, оставить на 15–20 минут до появления пены. Взбить яйца, добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать. Соединить опару с основным тестом, постепенно добавлять муку, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть тесто полотенцем и оставить подходить на 40-50 минут. Приготовить начинку: вишни смешать с крахмалом. Раскатать тесто, нарезать треугольники или круглые сегменты для рогаликов, выложить вишневую начинку и аккуратно свернуть. Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментом, оставить на 10–15 минут для подхода. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. После охлаждения присыпать сахарной пудрой.

Рогалики подают теплыми или комнатной температуры. Они отлично сочетаются с чаем, кофе или молочными напитками. Для праздничной подачи можно украсить глазурью или дополнительной сахарной пудрой.

Эти рогалики с вишневой начинкой получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Они станут излюбленной выпечкой для всей семьи и украшением любого стола.