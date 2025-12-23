Домашняя классика на сковороде: котлеты по-селянски с грибным соусом (видео)

Вкусное и аппетитное блюдо

Котлеты бывают разные: классические мясные, рыбные, а также вегетарианские, например, луковые или овощные. Это универсальное блюдо, которое нравится и взрослым и детям, а также легко адаптируется под любой вкус. Но сегодня мы предлагаем приготовить котлеты по-селянски – сочные куриные котлеты под ароматным грибным соусом, которые станут настоящей изюминкой вашего обеда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить котлеты по-селянски с грибным соусом

Ингредиенты:

куриный фарш – 350 г;

лук – 1 шт.;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

яйцо – 1 шт.;

масло для жарки – 2–3 ст. л.;

грибы – 150 г;

лук для соуса – 50 г;

сметана – 100–150 г;

вода – 100 г;

Способ приготовления:

Мелко нарезать лук и смешать его с куриным фаршем, панировочными сухарями, яйцом, солью и перцем. Сформировать котлеты желаемой формы. Разогреть масло на сковороде и обжарить котлеты до золотистой корочки с обеих сторон. На сковороде обжарить нарезанные грибы и лук до золотистости. Добавить сметану, воду, соль и перец, при желании добавить ложку муки для соуса, хорошо перемешать. Выложить котлеты в соус, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 15 минут.

Котлеты по-селянски лучше всего подавать горячими, прямо с соусом, посыпав свежей зеленью (петрушка, укроп). Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами. Для праздничного вида можно добавить несколько ломтиков красного перца или маринованные огурцы.

Эти котлеты – идеальный вариант для сытного обеда или ужина. Сочные внутри и с ароматным грибным соусом снаружи, они станут любимым блюдом всей семьи. Попробуйте этот рецепт и он обязательно займет почетное место в вашей кулинарной книге.