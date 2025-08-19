Хрустящие снаружи и нежные внутри: эти кабачковые оладьи полюбят абсолютно все

Станут любимым сезонным блюдом

Кабачки — отличный ингредиент многих блюд. Из него можно готовить не только овощную икру и различные закуски, но еще и шикарные завтраки.

Оладьи по рецепту "Добрих новин" — отличное этому подтверждение. Готовятся они быстро и легко, а благодаря своей нежной консистенции и сочности они покорят сердца даже самых требовательных гурманов. От таких хрустящих снаружи и нежных внутри оладий оторваться будет невозможно.

Как приготовить кабачковые оладьи

Ингредиенты:

кабачки молодые — 0,5 кг;

чеснок — 2 зубчика среднего размера;

яйца куриные среднего размера — 5 шт.;

мука универсальная — 4 ст. л.;

свежая зелень петрушки (листья) — 1 пучок;

соль и черный молотый перец — по вашему вкусу;

подсолнечное масло — для жарки.

Для подачи:

майонез с чесноком;

помидоры.

Способ приготовления:

Кабачки моем, сушим, натираем на большой терке и немного солим. Оставляем их в миске на 15 минут, после отжимаем. В отдельной посуде взбиваем яйца с солью. В яичную смесь добавляем мытую и обсушенную листья петрушки, измельченный чеснок и перец. Подготовленную массу смешиваем с кабачками и просеянной мукой, замешиваем тесто. Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи и обжариваем с двух сторон до образования золотистой корочки.

Подавайте оладьями горячими с майонезно-чесночным соусом и кружочком помидора. К ним можно подать ароматный кофе.