Хрустящие снаружи и нежные внутри: эти кабачковые оладьи полюбят абсолютно все
-
-
Станут любимым сезонным блюдом
Кабачки — отличный ингредиент многих блюд. Из него можно готовить не только овощную икру и различные закуски, но еще и шикарные завтраки.
Оладьи по рецепту "Добрих новин" — отличное этому подтверждение. Готовятся они быстро и легко, а благодаря своей нежной консистенции и сочности они покорят сердца даже самых требовательных гурманов. От таких хрустящих снаружи и нежных внутри оладий оторваться будет невозможно.
Как приготовить кабачковые оладьи
Ингредиенты:
- кабачки молодые — 0,5 кг;
- чеснок — 2 зубчика среднего размера;
- яйца куриные среднего размера — 5 шт.;
- мука универсальная — 4 ст. л.;
- свежая зелень петрушки (листья) — 1 пучок;
- соль и черный молотый перец — по вашему вкусу;
- подсолнечное масло — для жарки.
Для подачи:
- майонез с чесноком;
- помидоры.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, сушим, натираем на большой терке и немного солим. Оставляем их в миске на 15 минут, после отжимаем.
- В отдельной посуде взбиваем яйца с солью. В яичную смесь добавляем мытую и обсушенную листья петрушки, измельченный чеснок и перец.
- Подготовленную массу смешиваем с кабачками и просеянной мукой, замешиваем тесто.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи и обжариваем с двух сторон до образования золотистой корочки.
Подавайте оладьями горячими с майонезно-чесночным соусом и кружочком помидора. К ним можно подать ароматный кофе.