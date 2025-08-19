Укр

Хрустящие снаружи и нежные внутри: эти кабачковые оладьи полюбят абсолютно все

Наталья Граковская
Самые вкусные кабачковые оладьи
Самые вкусные кабачковые оладьи. Фото noviydoctor.com

Станут любимым сезонным блюдом

Кабачки — отличный ингредиент многих блюд. Из него можно готовить не только овощную икру и различные закуски, но еще и шикарные завтраки.

Оладьи по рецепту "Добрих новин" — отличное этому подтверждение. Готовятся они быстро и легко, а благодаря своей нежной консистенции и сочности они покорят сердца даже самых требовательных гурманов. От таких хрустящих снаружи и нежных внутри оладий оторваться будет невозможно.

Как приготовить кабачковые оладьи

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 0,5 кг;
  • чеснок — 2 зубчика среднего размера;
  • яйца куриные среднего размера — 5 шт.;
  • мука универсальная — 4 ст. л.;
  • свежая зелень петрушки (листья) — 1 пучок;
  • соль и черный молотый перец — по вашему вкусу;
  • подсолнечное масло — для жарки.

Для подачи:

  • майонез с чесноком;
  • помидоры.

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем, сушим, натираем на большой терке и немного солим. Оставляем их в миске на 15 минут, после отжимаем.
  2. В отдельной посуде взбиваем яйца с солью. В яичную смесь добавляем мытую и обсушенную листья петрушки, измельченный чеснок и перец.
  3. Подготовленную массу смешиваем с кабачками и просеянной мукой, замешиваем тесто.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи и обжариваем с двух сторон до образования золотистой корочки.

Подавайте оладьями горячими с майонезно-чесночным соусом и кружочком помидора. К ним можно подать ароматный кофе.

