Не спешите доедать салаты: какие блюда нужно выбросить сразу после праздника

Сколько на самом деле можно хранить Оливье и другие блюда после Нового года

Праздники проходят, а тарелки с закусками, салатами и нарезками остаются. Каждое блюдо имеет свой срок годности и важно знать, когда его еще можно есть, а когда — отправить в мусорное ведро.

Рассказываем, в каких условиях и сколько можно хранить салаты и закуски после праздников, чтобы они оставались безопасными.

Сколько можно хранить Оливье, Шубу и другие продукты

Оливье, Шуба и другие салаты с майонезом считаются свежими в течение 12 часов , если они хранились в холодильнике. Если салат простоял на праздничном столе при комнатной температуре несколько часов, на следующий день его лучше не доедать.

, если они хранились в холодильнике. Если салат простоял на праздничном столе при комнатной температуре несколько часов, на следующий день его лучше не доедать. Салаты без заправки можно хранить 2 дня . Как только в них добавили масло или другой соус — счет идет на часы. Обычно через сутки такие салаты лучше не есть.

. Как только в них добавили масло или другой соус — счет идет на часы. Обычно через сутки такие салаты лучше не есть. Запеченное мясо и мясные закуски без соусов можно хранить в холодильнике 2-3 дня, при условии, что они будут лежать в герметичной посуде.

Как хранить блюда после праздника

Салаты и заготовки для их приготовления лучше не оставлять в тарелке под пищевой пленкой. Лучше переложить их в контейнер с плотной крышкой.

Храните салаты на самой холодной полке холодильника. При этом замораживать их не стоит, иначе они превратятся в несъедобную кашу после размораживания. Замораживать можно только чистые нарезанные куски мяса, колбасы, сыра, либо готовые мясные продукты, как котлеты и голубцы.

Из чистых продуктов, которые остались после приготовления салатов, а также из мяса, колбасы и сыра можно приготовить новые блюда.