Жучков даже под микроскопом не найдете: пять способов защитить крупу от нежелательных гостей (видео)

Мария Швец
Эти советы вам понадобятся
Эти советы вам понадобятся.

Жучки больше не будут надоедать

Крупы всегда выручают в хозяйстве: из них можно быстро приготовить полезное блюдо, и они хорошо хранятся. Однако именно такие запасы часто становятся лакомым куском для пищевых молей, долгоносиков и других нежелательных насекомых. Чтобы избежать потерь, важно знать проверенные методы защиты и профилактики. О них рассказали на TikTok-странице "tanabotanami".

Как защитить крупы от жучков

Заморозить крупу

Самый быстрый способ остановить развитие насекомых – замораживание. Достаточно подержать крупу в морозильной камере при –15 С и ниже в течение 3–4 дней. Это уничтожает личинки и яйца вредителей. После этого крупу лучше просеять и пересыпать в чистую сухую тару.

Прокалить в духовке или на сковороде

Термическая обработка также надежна: крупу распределяют тонким слоем и держат в духовке при 60–70 С около 20–30 минут. Такой метод убивает насекомых и одновременно продлевает срок хранения.

Использовать ароматные ловушки

Если насекомые размножились в шкафу, помогут специальные ароматные ловушки. Они привлекают вредителей запахом и те прилипают к липкой поверхности. Это снижает численность популяции и останавливает распространение.

Хранить в герметичных банках

Лучше всего пересыпать крупы в сухие стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками. Пластиковые пакеты или картонные коробки ненадежны, ведь вредители легко их прогрызают. В герметичных условиях насекомые не будут иметь никакого шанса.

Использовать естественные отпугиватели

В банки или на полке можно класть лавровый лист, сушеную цедру, веточки мяты. Их аромат приятен для человека, но отпугивает насекомых. Для еще большего эффекта отлично работают пакетики с лавровым листом, черным перцем, гвоздикой и лавандой – именно эти запахи вредители особо не переносят. Их следует положить непосредственно в крупы для профилактики.

Важное уточнение

Все эти советы действительно действенны для профилактики и защиты запасов. Однако эксперты не рекомендуют употреблять крупы или другие продукты, в которых уже были насекомые, даже если они погибли после обработки. Ведь в зерне остаются продукты их жизнедеятельности, которые могут быть опасны для здоровья.

Как не допустить появления вредителей в дальнейшем:

  • перед хранением делать профилактическую заморозку на 2–3 дня;
  • держать запасы в сухом помещении без лишней влаги и тепла;
  • регулярно мыть и просушивать шкафы с крупами.
