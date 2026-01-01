Что делать с едой, которая осталась после праздников: рецепты и полезные советы

Из части продуктов приготовьте новые блюда, а другую часть — заморозьте

Новый год прошел, а холодильник забит недоеденными салатами, мясом и мандаринами. Выкидывать жалко, а доедать в обычном виде уже не хочется. Знакомая ситуация?

Не спешите избавляться от продуктов. Из них можно быстро приготовить новые вкусные блюда. Вот несколько простых идей, как превратить вчерашние закуски в свежий ужин.

Куда деть еду, оставшуюся после застолья

Прежде всего, рассортируйте блюда и продукты на те, которые можно есть в ближайшие дни, ингредиенты для новых блюд, продукты для замораживания и то, что нужно выбросить.

Оставьте в холодильнике холодец, отварные овощи, колбасу, буженину, сало, твердый сыр, запеченное или вареное мясо без соуса. Заморозьте котлеты, тефтели, голубцы и запеченное мясо, если не собираетесь есть их в ближайшие дни. Также в морозильник можно отправить хлеб и булочки.

Стоит выбросить салаты, которые стали водянистыми и изменили цвет, блюда, майонезные салаты, которые готовили более суток назад и блюда с кислым запахом.

Что приготовить из оставшихся продуктов

Остатки жаркого, буженины или колбасы — это прекрасная база для новых сытных блюд.

Домашний суп. Нарежьте мясо, добавьте овощи, залейте бульоном или водой и поставьте на плиту. Получится отличный суп. Если добавить в кастрюлю горсть крупы или лапши, блюдо станет более питательным.

Нарежьте мясо, добавьте овощи, залейте бульоном или водой и поставьте на плиту. Получится отличный суп. Если добавить в кастрюлю горсть крупы или лапши, блюдо станет более питательным. Если в холодильнике есть готовое тесто, приготовьте пиццу . Выложите на тесто соус, мясную нарезку и кусочки овощей. Посыпьте сыром и отправьте в духовку запекаться.

. Выложите на тесто соус, мясную нарезку и кусочки овощей. Посыпьте сыром и отправьте в духовку запекаться. Слегка обжарьте мясо с луком, смешайте с отваренными макаронами или рисом . Добавьте немного сливок, специи и прогрейте ингредиенты вместе на сковороде. Получится сытный обед или ужин.

. Добавьте немного сливок, специи и прогрейте ингредиенты вместе на сковороде. Получится сытный обед или ужин. Сделайте быстрые роллы. Выложите на лаваш мясо и свежие овощи, полейте соусом из сметаны или йогурта, посыпьте специями и заверните в рулет или конвертиком.

Из мясной нарезки и сыра можно приготовить закуску в лаваше

Из оставшегося картофельного пюре также можно приготовить вкусные блюда.

Золотистые крокеты. Смешайте холодное пюре с яйцом и мукой. Скатайте небольшие шарики, поместив внутрь кусочек сыра, и обжарьте в сухарях.

Смешайте холодное пюре с яйцом и мукой. Скатайте небольшие шарики, поместив внутрь кусочек сыра, и обжарьте в сухарях. Картофельные оладьи. Добавьте в пюре немного муки и яйцо. Выкладывайте массу ложкой на сковороду и жарьте до хрустящей корочки.

Оставшиеся овощи можно использовать для приготовления запеканки, омлета или супа.