Согреет в холода и спасет после праздников: рецепт наваристого рассольника (видео)

Характерная кислинка и наваристый бульон способны быстро вернуть силы и согреть зимой

Рассольник — это блюдо, в котором удачно сочетаются насыщенный вкус и сытность. Это идеальный согревающий суп для холодного времени года, а из-за своего специфического состава и характерного кисло-соленого вкуса он считается лучшим "похмельным" завтраком.

Вместе с шеф-поваром Андреем Клюсом рассказываем, как приготовить вкусный рассольник.

Советы по выбору ингредиентов

Если вы не любите рис, используйте перловку. Но помните, что ее нужно замачивать на ночь и варить отдельно до полуготовности, иначе она сделает суп склизким. Вместо куриных голеней можно взять говяжьи ребра. Вкус будет еще насыщеннее, но время варки бульона увеличится до 1,5–2 часов. Если вы не едите мясо, его можно заменить белыми грибами.

Ингредиенты

куриные голени 700 г

вода 4,5 л

картофель очищенный 300 г

морковь очищенная 150 г

лук очищенный 180 г

рис 80 г

огурец квашеный 300 г

соль

специи

масло для жарки

лавровый лист 1г

Способ приготовления

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжарьте курицу до появления золотистой корочки. Это сделает вкус бульона более насыщенным. Посолите мясо во время жарки. Переложите обжаренную курицу в кипящую воду. Когда вода снова закипит, тщательно снимите пену (шум), иначе бульон будет мутным. Уменьшите огонь до минимума и варите 40 минут. Пока варится мясо, нарежьте морковь, лук, соленые огурцы и картофель средним кубиком. Разогрейте сковороду с маслом. Сначала высыпьте лук и жарьте до прозрачности. Добавьте морковь и жарьте овощи вместе до золотистого цвета (состояние аль денте). Добавьте к зажарке чесночную соль (или обычную соль и измельченный свежий чеснок) и смесь специй. Уберите готовую морковь с луком со сковороды. На той же сковороде отдельно обжарьте нарезанные огурцы в течение нескольких минут. Это поможет "запечатать" их вкус перед тем, как они попадут в суп. В бульон к мясу добавьте картофель и рис. Варите 20 минут. Вместе с картофелем добавьте готовую зажарку (морковь с луком) и смесь сушеных кореньев и овощей. Огурцы добавляйте через 10 минут после картофеля. Картофель дольше варится в кислой среде, поэтому ему нужно дать немного времени провариться без огурцов. Варите все вместе до полной готовности картофеля и риса (еще примерно 15–20 минут).

Как и с чем подавать

Рассольник будет еще вкуснее, если добавить в него ложку жирной холодной сметаны и щепотку свежего укропа. Также обязательно подайте к нему ржаной хлеб или гренки с чесноком.