Забытый вкус детства: готовим нежный десерт из чернослива и сметаны без духовки (видео)

Этот десерт нежнее любого торта

Сладкое к чаю можно приготовить очень быстро и без использования духовки. Мы делились с вами рецептом "Муравейника" из печенья и сгущенки. Если же хочется чего-то новенького, попробуйте приготовить десерт из чернослива и сметанного крема.

Этим рецептом поделились в кулинарном блоге storinka_retseptiv. На приготовление десерта понадобится немного времени и минимум ингредиентов, а результат точно понравится.

Как приготовить чернослив в сметане

Советы по выбору ингредиентов

Выбирайте вяленый, а не копченый чернослив. Он должен быть мягким и без косточек. Сметана для этого десерта подходит исключительно жирная (от 20%, лучше 25–30%). Жидкая сметана просто стечет на дно. Сахарную пудру можно заменить сахаром, но учтите, что он дольше растворяется и крем может быть не таким нежным. Для этого десерта можно брать грецкие орехи, но для более изысканного вкуса выбирайте миндаль.

Ингредиенты

Чернослив — 100 г

Сметана жирная — 300 г

Сахарная пудра – по вкусу

Орешки — 50 г

Какао или тертый шоколад – по вкусу

Способ приготовления:

Чернослив залейте теплой водой (не кипятком!) на 15–20 минут. После замачивания обязательно просушите каждую ягоду бумажным полотенцем. Если останется влага — крем расслоится. Обжарьте орехи на сухой сковороде в течение 3–5 минут до появления характерного аромата. Взбейте холодную сметану с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Если сметана недостаточно жирная, добавьте загуститель для сливок — это гарантирует, что десерт будет держать форму в креманке. Внутрь каждого чернослива вложите кусочек ореха. В прозрачные креманки или широкие бокалы выложите слой чернослива и щедро полейте его кремом. Сверху присыпьте какао или тертым шоколадом.

Отправьте десерт в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время чернослив пропитается сметаной, а крем немного стабилизируется. Если вы хотите сделать десерт более питательным, добавьте между слоями измельченное песочное печенье или бисквитную крошку.