Хрумкі зовні і ніжні всередині: ці кабачкові оладки полюблять абсолютно всі
-
-
Стануть улюбленою сезонною стравою
Кабачки — чудовий інгредієнт багатьох страв. З нього можна готувати не тільки овочеву ікру та різні закуски, але ще й шикарні сніданки.
Оладки за рецептом "Добрих новин" — це чудове підтвердження. Готуються вони швидко і легко, а завдяки своїй ніжній консистенції та соковитості вони підкорять серця навіть найвибагливіших гурманів. Від таких хрустких зовні та ніжних усередині оладок відірватися буде неможливо.
Як приготувати кабачкові оладки
Інгредієнти:
- кабачки молоді – 0,5 кг;
- часник — 2 зубчики середнього розміру;
- яйця курячі середнього розміру — 5 шт.;
- борошно універсальне — 4 ст. л.;
- свіжа зелень петрушки (листя) – 1 пучок;
- сіль і чорний мелений перець — на ваш смак;
- соняшникова олія – для смаження.
Для подачі:
- майонез із часником;
- помідори.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, сушимо, натираємо на великій тертці та трохи солимо. Залишаємо їх у мисці на 15 хвилин, після віджимаємо.
- В окремому посуді збиваємо яйця із сіллю. У яєчну суміш додаємо мите та обсушене листя петрушки, подрібнений часник і перець.
- Підготовлену масу змішуємо з кабачками та просіяним борошном замішуємо тісто.
- Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо тісто, формуючи оладки й обсмажуємо з двох сторін до утворення золотистої скоринки.
Подавайте оладками гарячими з майонезно-часниковим соусом і кружечком помідора. До них можна подати ароматну каву.