Хрумкі зовні і ніжні всередині: ці кабачкові оладки полюблять абсолютно всі

Стануть улюбленою сезонною стравою

Кабачки — чудовий інгредієнт багатьох страв. З нього можна готувати не тільки овочеву ікру та різні закуски, але ще й шикарні сніданки.

Оладки за рецептом "Добрих новин" — це чудове підтвердження. Готуються вони швидко і легко, а завдяки своїй ніжній консистенції та соковитості вони підкорять серця навіть найвибагливіших гурманів. Від таких хрустких зовні та ніжних усередині оладок відірватися буде неможливо.

Як приготувати кабачкові оладки

Інгредієнти:

кабачки молоді – 0,5 кг;

часник — 2 зубчики середнього розміру;

яйця курячі середнього розміру — 5 шт.;

борошно універсальне — 4 ст. л.;

свіжа зелень петрушки (листя) – 1 пучок;

сіль і чорний мелений перець — на ваш смак;

соняшникова олія – для смаження.

Для подачі:

майонез із часником;

помідори.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо, сушимо, натираємо на великій тертці та трохи солимо. Залишаємо їх у мисці на 15 хвилин, після віджимаємо. В окремому посуді збиваємо яйця із сіллю. У яєчну суміш додаємо мите та обсушене листя петрушки, подрібнений часник і перець. Підготовлену масу змішуємо з кабачками та просіяним борошном замішуємо тісто. Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо тісто, формуючи оладки й обсмажуємо з двох сторін до утворення золотистої скоринки.

Подавайте оладками гарячими з майонезно-часниковим соусом і кружечком помідора. До них можна подати ароматну каву.