Простой способ утилизировать кабачки и накормить семью: приготовьте из них итальянскую "цукинелу"
Захотите готовить снова и снова
Из кабачка можно приготовить много вкуснейших блюд. Некоторые их тушат и готовят кабачковую икру, другие запекают челноками, жарят кружочками или маринуют.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом итальянской кулинарки, с помощью которого вы сможете накормить всю семью и избавиться от кабачков. А опубликовали его на TikTok-аккаунте "lifeechiara".
Как приготовить "Цукинелу"
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- красный лук – 1 шт.;
- рисовая мука — 50 г;
- кукурузная мука — 50 г;
- вода — 100 мл;
- оливковое масло;
- соль, перец;
- тертый сыр;
Способ приготовления:
- Кабачки порезать слайсами.
- Лук нарезать полукольцами.
- Смешать овощи, добавить рисовую и кукурузную муку, посолить, поперчить, перемешать.
- Добавить воду, продолжая тщательно перемешивать.
- Выложить кабачковое тесто на противень, размером 25х30, застеленное пергаментом, разровнять.
- Присыпать тертым сыром, смешанным с кукурузной мукой.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.
Раньше мы писали, как приготовить кабачковые палочки в кляре. Это отличная закуска для встречи с друзьями.