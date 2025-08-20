Простой способ утилизировать кабачки и накормить семью: приготовьте из них итальянскую "цукинелу"

Захотите готовить снова и снова

Из кабачка можно приготовить много вкуснейших блюд. Некоторые их тушат и готовят кабачковую икру, другие запекают челноками, жарят кружочками или маринуют.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом итальянской кулинарки, с помощью которого вы сможете накормить всю семью и избавиться от кабачков. А опубликовали его на TikTok-аккаунте "lifeechiara".

Как приготовить "Цукинелу"

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

красный лук – 1 шт.;

рисовая мука — 50 г;

кукурузная мука — 50 г;

вода — 100 мл;

оливковое масло;

соль, перец;

тертый сыр;

Способ приготовления:

Кабачки порезать слайсами. Лук нарезать полукольцами. Смешать овощи, добавить рисовую и кукурузную муку, посолить, поперчить, перемешать. Добавить воду, продолжая тщательно перемешивать. Выложить кабачковое тесто на противень, размером 25х30, застеленное пергаментом, разровнять. Присыпать тертым сыром, смешанным с кукурузной мукой. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

Раньше мы писали, как приготовить кабачковые палочки в кляре. Это отличная закуска для встречи с друзьями.