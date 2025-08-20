Укр

Простой способ утилизировать кабачки и накормить семью: приготовьте из них итальянскую "цукинелу"

Мария Швец
Вкусное и сытное блюдо
Вкусное и сытное блюдо. Фото Pixabay

Захотите готовить снова и снова

Из кабачка можно приготовить много вкуснейших блюд. Некоторые их тушат и готовят кабачковую икру, другие запекают челноками, жарят кружочками или маринуют.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом итальянской кулинарки, с помощью которого вы сможете накормить всю семью и избавиться от кабачков. А опубликовали его на TikTok-аккаунте "lifeechiara".

Как приготовить "Цукинелу"

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • красный лук – 1 шт.;
  • рисовая мука — 50 г;
  • кукурузная мука — 50 г;
  • вода — 100 мл;
  • оливковое масло;
  • соль, перец;
  • тертый сыр;

Способ приготовления:

  1. Кабачки порезать слайсами.
  2. Лук нарезать полукольцами.
  3. Смешать овощи, добавить рисовую и кукурузную муку, посолить, поперчить, перемешать.
  4. Добавить воду, продолжая тщательно перемешивать.
  5. Выложить кабачковое тесто на противень, размером 25х30, застеленное пергаментом, разровнять.
  6. Присыпать тертым сыром, смешанным с кукурузной мукой.
  7. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут.

