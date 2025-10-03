Легкий, яркий и сытный: салат из тыквы для ужина или праздничного стола

Простой набор продуктов, минимум времени на приготовление – и у вас на столе вкусный салат из тыквы

Салат из тыквы подойдет и для праздничного стола, и для обычного ужина. В нем сочетаются простые продукты – тыква, свекла, сыр и орехи, а заправка добавляет свежести и пикантности. Салат получается легкий, но сытный и готовится очень быстро.

Рецептом блюда поделилась на странице в Instagram фудблогерка nata.cooking.

Ингредиенты

листья салата

тыква

свекла

соленый салатный сыр

красный лук

1 ст. л лимонного сока

грецкий орех

оливковое масло, соль, перец для тыквы

Для заправки

3 ст. л оливкового масла

1 ст. л лимонного сока

1 ч. л горчицы в зернах

Как приготовить салат из тыквы