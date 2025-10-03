Укр

Легкий, яркий и сытный: салат из тыквы для ужина или праздничного стола

Наталья Граковская
Салат из тыквы со свеклой, сыром и орехами
Салат из тыквы со свеклой, сыром и орехами. Фото Скриншот Instagram/nata.cooking

Простой набор продуктов, минимум времени на приготовление – и у вас на столе вкусный салат из тыквы

Салат из тыквы подойдет и для праздничного стола, и для обычного ужина. В нем сочетаются простые продукты – тыква, свекла, сыр и орехи, а заправка добавляет свежести и пикантности. Салат получается легкий, но сытный и готовится очень быстро.

Рецептом блюда поделилась на странице в Instagram фудблогерка nata.cooking.

Ингредиенты

  • листья салата
  • тыква
  • свекла
  • соленый салатный сыр
  • красный лук
  • 1 ст. л лимонного сока
  • грецкий орех
  • оливковое масло, соль, перец для тыквы

Для заправки

  • 3 ст. л оливкового масла
  • 1 ст. л лимонного сока
  • 1 ч. л горчицы в зернах

Как приготовить салат из тыквы

  1. Тыкву чистим и нарезаем кубиком.
  2. Выкладываем тыкву в форму, сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим и отправляем запекаться в духовке при 200°С 30-35 минут до мягкости.
  3. Отварную свеклу нарезаем кубиками.
  4. Пока запекается тыква, нарезаем лук тонкими полукольцами и маринуем в лимонном соке.
  5. В отдельной миске смешиваем ингредиенты для заправки.
  6. В миску выкладываем листья салата, запеченную тыкву, свеклу, кусочки соленого сыра, лук и грецкий орех. Поливаем заправкой и перемешиваем.
