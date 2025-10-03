Легкий, яркий и сытный: салат из тыквы для ужина или праздничного стола
Простой набор продуктов, минимум времени на приготовление – и у вас на столе вкусный салат из тыквы
Салат из тыквы подойдет и для праздничного стола, и для обычного ужина. В нем сочетаются простые продукты – тыква, свекла, сыр и орехи, а заправка добавляет свежести и пикантности. Салат получается легкий, но сытный и готовится очень быстро.
Рецептом блюда поделилась на странице в Instagram фудблогерка nata.cooking.
Ингредиенты
- листья салата
- тыква
- свекла
- соленый салатный сыр
- красный лук
- 1 ст. л лимонного сока
- грецкий орех
- оливковое масло, соль, перец для тыквы
Для заправки
- 3 ст. л оливкового масла
- 1 ст. л лимонного сока
- 1 ч. л горчицы в зернах
Как приготовить салат из тыквы
- Тыкву чистим и нарезаем кубиком.
- Выкладываем тыкву в форму, сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим и отправляем запекаться в духовке при 200°С 30-35 минут до мягкости.
- Отварную свеклу нарезаем кубиками.
- Пока запекается тыква, нарезаем лук тонкими полукольцами и маринуем в лимонном соке.
- В отдельной миске смешиваем ингредиенты для заправки.
- В миску выкладываем листья салата, запеченную тыкву, свеклу, кусочки соленого сыра, лук и грецкий орех. Поливаем заправкой и перемешиваем.