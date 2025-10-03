Легкий, яскравий і ситний: салат із гарбуза для вечері чи святкового столу
Читать на русском
Простий набір продуктів, мінімум часу на приготування — і у вас на столі смачний салат із гарбуза
Салат з гарбуза підійде і для святкового столу, і для звичайної вечері. В ньому поєднуються прості продукти – гарбуз, буряк, сир та горіхи, а заправка додає свіжості й пікантності. Салат виходить легкий, але ситний і готується дуже швидко.
Рецептом страви поділилася на сторінці в Instagram фудблогерка nata.cooking.
Інгредієнти
- листя салату
- гарбуз
- буряк
- солоний салатний сир
- червона цибуля
- 1 ст. л лимонного соку
- волоський горіх
- оливкова олія, сіль, перець для гарбуза
Для заправки
- 3 ст. л оливкової олії
- 1 ст. л лимонного соку
- 1 ч. л гірчиці в зернах
Як приготувати салат з гарбуза
- Гарбуз чистимо та нарізаємо кубиком.
- Викладаємо гарбуз у форму, збризкуємо оливковою олією, солимо, перчимо та відправляємо запікатись в духовці при 200°С 30-35 хвилин до мʼякості.
- Відварений буряк нарізаємо кубиками.
- Поки запікається гарбуз, нарізаємо цибулю тонкими півкільцями та маринуємо її в лимонному соку.
- В окремій мисці змішуємо інгредієнти для заправки.
- У миску викладаємо листя салату, запечений гарбуз, буряк, шматочки солоного сиру, цибулю та волоський горіх. Поливаємо заправкою та перемішуємо.