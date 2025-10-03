Легкий, яскравий і ситний: салат із гарбуза для вечері чи святкового столу

Простий набір продуктів, мінімум часу на приготування — і у вас на столі смачний салат із гарбуза

Салат з гарбуза підійде і для святкового столу, і для звичайної вечері. В ньому поєднуються прості продукти – гарбуз, буряк, сир та горіхи, а заправка додає свіжості й пікантності. Салат виходить легкий, але ситний і готується дуже швидко.

Рецептом страви поділилася на сторінці в Instagram фудблогерка nata.cooking.

Інгредієнти

листя салату

гарбуз

буряк

солоний салатний сир

червона цибуля

1 ст. л лимонного соку

волоський горіх

оливкова олія, сіль, перець для гарбуза

Для заправки

3 ст. л оливкової олії

1 ст. л лимонного соку

1 ч. л гірчиці в зернах

Як приготувати салат з гарбуза