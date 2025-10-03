Рус

Легкий, яскравий і ситний: салат із гарбуза для вечері чи святкового столу

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат із гарбуза з буряком, сиром і горіхами
Салат із гарбуза з буряком, сиром і горіхами. Фото Скріншот Instagram/nata.cooking

Простий набір продуктів, мінімум часу на приготування — і у вас на столі смачний салат із гарбуза

Салат з гарбуза підійде і для святкового столу, і для звичайної вечері. В ньому поєднуються прості продукти – гарбуз, буряк, сир та горіхи, а заправка додає свіжості й пікантності. Салат виходить легкий, але ситний і готується дуже швидко.

Рецептом страви поділилася на сторінці в Instagram фудблогерка nata.cooking.

Інгредієнти

  • листя салату
  • гарбуз
  • буряк
  • солоний салатний сир
  • червона цибуля
  • 1 ст. л лимонного соку
  • волоський горіх
  • оливкова олія, сіль, перець для гарбуза

Для заправки

  • 3 ст. л оливкової олії
  • 1 ст. л лимонного соку
  • 1 ч. л гірчиці в зернах

Як приготувати салат з гарбуза

  1. Гарбуз чистимо та нарізаємо кубиком.
  2. Викладаємо гарбуз у форму, збризкуємо оливковою олією, солимо, перчимо та відправляємо запікатись в духовці при 200°С 30-35 хвилин до мʼякості.
  3. Відварений буряк нарізаємо кубиками.
  4. Поки запікається гарбуз, нарізаємо цибулю тонкими півкільцями та маринуємо її в лимонному соку.
  5. В окремій мисці змішуємо інгредієнти для заправки.
  6. У миску викладаємо листя салату, запечений гарбуз, буряк, шматочки солоного сиру, цибулю та волоський горіх. Поливаємо заправкою та перемішуємо.
Теги:
#Буряк #Рецепти #Салат #Гарбуз