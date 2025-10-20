Тирамису с тыквой: новая версия десерта, которую стоит попробовать
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если вы любите классическое тирамису, попробуйте его с тыквенным пюре
Классическое тирамису готовится на основе сыра, с добавлением печенья "савоярди", кофе и какао, но можно разнообразить рецепт и добавить к десерту тыквенное пюре. Такое сочетание делает вкус нежным, немного пряным и очень гармоничным.
Готовится десерт без духовки — достаточно просто взбить крем и выложить его слоями с печеньем. За несколько часов в холодильнике он становится ещё вкуснее и держит форму, поэтому его можно подать и к чаю, и на праздничный стол. Рецептом тыквенного тирамису поделилась кулинарный блогер top_havchik_ на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- 100 г печенья "Савоярди"
- 250 мл кофе
- 200 г творога или крем-сыра
- 100 г сахарной пудры
- 100 мл сливок 33%
- 150 г тыквенного пюре
Как приготовить
- Очищенную тыкву нарезать кубиками и запечь при температуре 200°C в течение 30-40 минут (до мягкости). Охладить и размять вилкой до пюре.
- Заварить кофе, по желанию добавить специи — корицу, имбирь, мускатный орех.
- Взбить блендером рикотту, тыквенное пюре, сахарную пудру и сливки.
- Быстро обмакивать савоярди в кофе, выкладывать слоями с кремом.
- Поставить в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь). Украсить корицей или какао.