Тирамису с тыквой: новая версия десерта, которую стоит попробовать

Если вы любите классическое тирамису, попробуйте его с тыквенным пюре

Классическое тирамису готовится на основе сыра, с добавлением печенья "савоярди", кофе и какао, но можно разнообразить рецепт и добавить к десерту тыквенное пюре. Такое сочетание делает вкус нежным, немного пряным и очень гармоничным.

Готовится десерт без духовки — достаточно просто взбить крем и выложить его слоями с печеньем. За несколько часов в холодильнике он становится ещё вкуснее и держит форму, поэтому его можно подать и к чаю, и на праздничный стол. Рецептом тыквенного тирамису поделилась кулинарный блогер top_havchik_ на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

100 г печенья "Савоярди"

250 мл кофе

200 г творога или крем-сыра

100 г сахарной пудры

100 мл сливок 33%

150 г тыквенного пюре

Как приготовить