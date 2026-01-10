Мало кто знает этот рецепт: как приготовить замену пирожкам на жидком тесте с луком

Тесто готовится очень просто, а на вкус получается вкуснее традиционной выпечки

Если обычные пирожки уже надоели, попробуйте приготовить их из нового лукового теста. Если использовать мясо в качестве начинки, у вас получатся беляши. Но это тесто подходит и к любой другой соленой начинке: картофелю, капусте, фасоли или потрошкам.

Рецептом поделились на портале "Господинька". Это блюдо идеально подходит для семейных обедов по выходным. Такие беляши остаются мягкими даже на следующий день, хотя обычно они исчезают со стола еще горячими.

Ингредиенты

Для теста:

лук – 1 шт.

кипяток — 250 мл

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

дрожжи живые – 25 г (сухие – 8 г)

масло – 1-2 ст. л.

мука — 400 г

водка – 1 ст. л.

масло для жарки

Для начинки:

фарш — 500 г

соль, перец — по вкусу

зеленый лук — 2 шт.

зелень — по вкусу

холодная вода — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Луковицу натрите на мелкой терке, а затем залейте кипятком, чтобы убрать горечь и резкий запах. Слейте воду и дайте луку немного остыть. В теплую луковую массу добавьте сахар и раскрошенные дрожжи. Перемешайте до растворения. Всыпьте соль, добавьте растительное масло и водку. Постепенно вводите просеянную муку. Тесто должно оставаться немного липким. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 40–60 минут. Пока тесто растет, займитесь фаршем. Добавьте соль, перец и мелко нарезанную зелень. Когда тесто увеличится вдвое, смажьте руки маслом. Сформируйте шарики по 70–75 г, раскатайте в лепешку, положите ложку начинки и плотно защипните. Разогрейте масло на среднем огне (его должно быть столько, чтобы доходило до середины беляша). Выкладывайте беляши швом вниз. Во время жарки поливайте верхнюю часть беляша горячим маслом со сковородки с помощью ложки. Благодаря этому беляши лучше пропекутся внутри.

Беляши на луковом тесте вкуснее всего есть горячими, со стаканом холодного кефира или домашнего томатного сока. Также они станут отличным дополнением к чашке горячего чая.