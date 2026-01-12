К стейкам, шашлыку или курочке: этот соус из киви идеально дополнит вкус мяса (видео)

Идеальное дополнение к мясу

К мясу, в частности стейку, можно подать разные соусы – от классических сливочных и перечных до ярких фруктовых. И сегодня мы предлагаем универсальный соус из киви, сочетающий сладость, кислинку и свежие травяные ноты. Такой соус хорошо работает не только со стейками, но и курицей, индейкой, запеченными овощами или даже сырами. Фруктовые соусы давно используют в мировой гастрономии и киви в этой роли ценят природную кислотность и способность "оживлять" мясо. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Андрей Клюс".

Для соуса важно выбрать спелые, но не перезрелые киви – они должны быть мягкими при легком нажатии, без слишком резкого запаха брожения. Яблоки лучше брать кисло-сладкие: они дают баланс и более густую текстуру. Мята должна быть ярко-зеленой, без темных пятен – дряблые листья дадут "травянистый" привкус. Типичная ошибка – переборщить с корицей или сахаром: специя должна только подчеркивать фруктовость, а не доминировать. По желанию сахар можно частично или полностью заменить мёдом, а мяту — базиликом или кинзой для другого характера вкуса. Если нужна более гладкая текстура, соус можно пробить блендером, а для домашнего варианта оставить с мелкими кусочками фруктов.

Как приготовить соус из киви

Ингредиенты:

киви – 2 шт.;

яблоко – 2 шт.;

мята – 1 пучок;

корица – щепотка;

сахар – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Очистить киви и яблоки от кожуры, порезать их маленькими кусочками. Размельчить фрукты блендером или размять вилкой до желаемой консистенции. Мелко нарезать мяту и добавить в фруктовую массу. Приправить солью, перцем, корицей и сахаром, тщательно перемешать. При необходимости охладить соус в холодильнике 15–20 минут для стабилизации вкуса.

Как и с чем подавать

Соус из киви лучше всего подавать к стейкам из говядины, свинины или куриного филе, выкладывая его отдельно в соуснике или тонким слоем на тарелку. Он хорошо сочетается с простыми гарнирами – запеченным картофелем, рисом, кус-кусом или грилированными овощами. Для подачи можно украсить листиками свежей мяты или тонкими ломтиками киви. Также соус подойдет как дополнение к сырной тарелке или как необычный аккомпанемент к бургерам и сэндвичам.

Этот соус легко адаптировать под свой вкус, изменяя пропорции фруктов или специй. Не бойтесь экспериментов — именно так рождаются самые удачные авторские сочетания, которые делают даже простое блюдо по-настоящему особенным.