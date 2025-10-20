Тирамісу з гарбузом: нова версія десерту, яку варто спробувати
Якщо ви любите класичний тирамісу, спробуйте його з гарбузовим пюре
Класичний тирамісу готується на основі сиру, з додаванням печива "савоярді", кави та какао, але можна різноманітити рецепт і додати до десерту гарбузове пюре. Таке поєднання робить смак ніжним, трохи пряним і дуже гармонійним.
Готується десерт без духовки — достатньо просто збити крем і викласти його шарами з печивом. За кілька годин у холодильнику він стає ще смачнішим і тримає форму, тож його можна подати і до чаю, і на святковий стіл. Рецептом гарбузового тирамісу поділилася кулінарна блогерка top_havchik_ на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- 100 г печива "Савоярді"
- 250 мл кави
- 200 г сиру рікота або крем-сиру
- 100 г цукрової пудри
- 100 мл вершків 33%
- 150 г гарбузового пюре
Як приготувати
- Очищений гарбуз нарізати кубиками і запекти за температури 200°C протягом 30-40 хвилин (до м’якості). Охолодити і розімнути виделкою до пюре.
- Заварити каву, за бажанням додати спеції — корицю, імбир, мускатний горіх.
- Збити блендером рікоту, гарбузове пюре, цукрову пудру та вершки.
- Швидко вмочати савоярді у каву, викладати шарами з кремом.
- Поставити в холодильник мінімум на 3–4 години (краще на ніч). Прикрасити корицею або какао.