Тирамісу з гарбузом: нова версія десерту, яку варто спробувати

Якщо ви любите класичний тирамісу, спробуйте його з гарбузовим пюре

Класичний тирамісу готується на основі сиру, з додаванням печива "савоярді", кави та какао, але можна різноманітити рецепт і додати до десерту гарбузове пюре. Таке поєднання робить смак ніжним, трохи пряним і дуже гармонійним.

Готується десерт без духовки — достатньо просто збити крем і викласти його шарами з печивом. За кілька годин у холодильнику він стає ще смачнішим і тримає форму, тож його можна подати і до чаю, і на святковий стіл. Рецептом гарбузового тирамісу поділилася кулінарна блогерка top_havchik_ на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

100 г печива "Савоярді"

250 мл кави

200 г сиру рікота або крем-сиру

100 г цукрової пудри

100 мл вершків 33%

150 г гарбузового пюре

Як приготувати