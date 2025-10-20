Рус

Тирамісу з гарбузом: нова версія десерту, яку варто спробувати

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарбузове тирамісу
Гарбузове тирамісу. Фото Колаж "Телеграфу"

Якщо ви любите класичний тирамісу, спробуйте його з гарбузовим пюре

Класичний тирамісу готується на основі сиру, з додаванням печива "савоярді", кави та какао, але можна різноманітити рецепт і додати до десерту гарбузове пюре. Таке поєднання робить смак ніжним, трохи пряним і дуже гармонійним.

Готується десерт без духовки — достатньо просто збити крем і викласти його шарами з печивом. За кілька годин у холодильнику він стає ще смачнішим і тримає форму, тож його можна подати і до чаю, і на святковий стіл. Рецептом гарбузового тирамісу поділилася кулінарна блогерка top_havchik_ на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • 100 г печива "Савоярді"
  • 250 мл кави
  • 200 г сиру рікота або крем-сиру
  • 100 г цукрової пудри
  • 100 мл вершків 33%
  • 150 г гарбузового пюре

Як приготувати

  1. Очищений гарбуз нарізати кубиками і запекти за температури 200°C протягом 30-40 хвилин (до м’якості). Охолодити і розімнути виделкою до пюре.
  2. Заварити каву, за бажанням додати спеції — корицю, імбир, мускатний горіх.
  3. Збити блендером рікоту, гарбузове пюре, цукрову пудру та вершки.
  4. Швидко вмочати савоярді у каву, викладати шарами з кремом.
  5. Поставити в холодильник мінімум на 3–4 години (краще на ніч). Прикрасити корицею або какао.
Теги:
#Десерти #Рецепти #Гарбуз