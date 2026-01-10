Сырники не развалятся на сковороде: что добавить вместо муки

Всего один ингредиент не даст сырникам развалиться и сделает их вкус лучше

Сырники — одно из самых любимых блюд на завтрак. Но каждый, кто хоть раз их готовил, знает, что они могут получиться пышными и румяными, а могут расползтись прямо на глазах. Если сырники расползаются, значит творог был слишком влажным. В таких случаях кто-то подсыпает больше муки, но от этого сырники становятся жесткими и теряют ту самую нежность.

Опытные кулинары нашли другое решение проблемы. Оказывается, в сырники можно добавлять кокосовую стружку, отмечают "Добрі новини".

Почему нужно добавлять кокосовую стружку в сырники

Кокосовая стружка действует как природный абсорбент, поглощая излишки влаги и сыворотки из творога. Это помогает достичь оптимальной густоты теста. Такие сырники легко лепятся и не теряют форму во время жарки. В отличие от муки, кокосовая стружка не перегружает блюдо, а наоборот — подчеркивает вкус основы и придает десерту утонченный аромат.

Как приготовить идеальные сырники

Ингредиенты

Творог – 300 г. Выбирайте кисломолочный сыр жирностью 5–9%, сухой и зернистый.

Кокосовая стружка – 100 г. Лучше брать стружку мелкого помола, чтобы она быстрее поглощала влагу и не сильно ощущалась в готовых сырниках.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 10 г (или щепотка ванилина).

Соль – щепотка.

Манка или рисовая мука — 2 ст. л. (для панировки).

Этапы приготовления

Творог протрите через сито или просто хорошо разомните вилкой. Лучше не перебивать его блендером, чтобы не выделилась излишняя жидкость. Добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин. Тщательно перемешайте. В последнюю очередь всыпьте кокосовую стружку. Оставьте готовую массу отдохнуть на 20–30 минут. Слегка смочите руки водой, сформуйте небольшие шарики. Обваляйте их в манке или рисовой муке. Для идеально ровной формы воспользуйтесь обычным стаканом. Накройте шарик сырника на доске стаканом и сделайте несколько круговых движений. Жарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне или запеките в духовке при 180°C в течение 15–20 минут.

