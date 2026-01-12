Быстрее, чем сходить в магазин: как сделать домашнее сливочное масло за три минуты из одного ингредиента (видео)

Сливочное масло – базовый продукт, без которого сложно представить как повседневную кухню, так и домашнюю выпечку.

Его добавляют в каши, намазывают на тосты, используют для жарки и обязательно кладут в тесто для печенья, песочных лепешек и любимого многими тертого пирога, где масло отвечает за нежную хрупкую текстуру. Домашнее масло – это возврат к традиционному способу приготовления, который издавна практиковали в деревнях, взбивая сливки вручную. Сегодня этот процесс можно упростить, получив натуральный продукт всего из одного ингредиента. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "ТИАНА готовить просто".

Ключ к успеху – правильная сметана. Она должна быть высокой жирности, без стабилизаторов и крахмала, в противном случае масло просто не отделится. Температура также имеет значение: холодная сметана сбивается значительно хуже, поэтому дайте ей нагреться до комнатной. Типичная ошибка — сливать пахту слишком рано или не промывать масло холодной водой: в таком случае оно будет иметь кисловатый привкус и скорее портиться. По желанию готовое масло можно разнообразить, добавив щепотку соли, меда, зелени или чеснока – такие вариации хорошо подходят для соленых блюд и закусок.

Как приготовить сливочное масло дома

Ингредиенты:

сметана высокой жирности – 400 г;

Способ приготовления:

Выложить сметану комнатной температуры в глубокую миску. Взбивать миксером на максимальной скорости до момента, когда начнет отделяться пахта. Уменьшить скорость миксера и продолжать взбивать до четкого отделения масляных комочков. Слить пахту, масло промыть очень холодной водой, слегка отжимая лишнюю жидкость. Сформировать масло, завернуть в фольгу или пергамент и поставить в холодильник для хранения.

Как и с чем подавать

Домашнее масло идеально подходит со свежим хлебом, тостами или теплыми булочками. Его можно использовать для выпечки, в частности песочного теста и тертых пирогов, где важна натуральная жирность и чистый вкус. Для подачи масло можно сформировать в брусок или шарик, украсить зеленью или хлопьями соли. Оно также отлично сочетается с медом, джемами и мягкими сырами.

Домашнее масло – это простой способ получить натуральный продукт без лишних примесей. Минимум ингредиентов и несколько минут времени позволяют контролировать качество и вкус ежедневно появляющегося на вашем столе.