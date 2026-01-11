Добавьте в гречку один неожиданный продукт — и она никогда не разварится

Крупа сохранит форму, вкус и будет рассыпчатой даже на следующий день

Кажется, что приготовить гречку совсем несложно. Достаточно залить крупу водой, поставить на огонь и дождаться, когда она будет готова. Но иногда бывает так, что гречка получается не рассыпчатой, а превращается в слишком разваренную кашу. Чтобы такого не случилось, достаточно добавить один простой продукт, и тогда гречка получится идеальной.

Чтобы гречка получилась рассыпчатой, "Добрі новини" предлагают добавлять в начале приготовления сырое яйцо. Именно оно поможет крупе сохранить форму.

Как правильно готовить гречку

Метод с добавлением сырого яйца — это проверенный временем кулинарный прием. Его суть заключается в том, что белок обволакивает каждое зернышко гречки, создавая защитную оболочку, которая не дает крупе развариться и потерять форму.

Ингредиенты

Гречка — 1 стакан

Вода — 2 стакана

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 40 г

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Промойте гречку до прозрачной воды. После промывания обязательно прокалите крупу на сухой сковороде 3–4 минуты до появления легкого орехового аромата. Это делает вкус каши насыщеннее. В отдельной миске слегка взбейте яйцо вилкой. Высыпьте подсушенную гречку в миску и тщательно перемешайте. Каждое зерно должно быть покрыто тонким яичным слоем. Переложите гречку с яйцом в кастрюлю с толстым дном. Подержите на среднем огне 1–2 минуты, постоянно помешивая, пока яйцо не подсохнет на зернах. Залейте крупу крутым кипятком. Посолите. Плотно закройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Когда вся вода впитается (примерно через 15 минут), выключите огонь. Положите сверху кусочек масла, накройте кастрюлю крышкой и дайте настояться еще 10 минут.

Рассыпчатую гречку можно подавать с мясным подливам, грибам или просто со свежим салатом. Благодаря приготовлению с яйцом такая каша не раскиснет при разогревании на следующий день, поэтому ее удобно готовить впрок.