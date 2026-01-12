Укр

Бисквитный пирог "4 ложки" для ленивых и занятых: взбил — и в духовку

Наталья Граковская
Рецепт пирога "4 ложки" легко запомнить

Простой базовый пирог, который каждый раз может быть разным

Бисквит – один из самых популярных десертов. Для его приготовления не требуются уникальные продукты или большое количество ингредиентов.

Рецептом бисквитного пирога "4 ложки" с нами поделились на портале "Господинька". Он готовится очень просто, а если подключить фантазию, то может стать основой вкуснейшего и праздничного торта.

Как приготовить бисквитный пирог "4 ложки"

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт. (желательно комнатной температуры)
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Мука пшеничная – 4 ст. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.

При желании в тесто можно добавить изюм, нарезанные яблоки, вишню, цедру лимона или апельсина, горсть орехов или просто 1 ст. л. какао-порошка. Если будете добавлять очень сочные ягоды, не вмешивайте их в тесто, а выложите сверху перед выпеканием.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы не менее 5–7 минут. Масса должна увеличиться в 3 раза и оставлять четкий след от венчика.
  2. Постепенно добавляем просеянную муку и соду. На этом этапе лучше отложить миксер и осторожно перемешать тесто силиконовой лопаткой снизу вверх.
  3. Выливаем тесто в форму (смазанную маслом или застеленную пергаментом) и отправляем в разогретую до 175–180°C духовку примерно на 15–20 минут.

Если вы хотите подать пирог как тортик, разрежьте его вдоль на два коржа. Смажьте коржи сметанным кремом (200 г жирной сметаны (от 20%) + 2 ст. л. сахарной пудры + щепотка ванили), джемом, сгущенным молоком или сырным кремом (200 г сливочного сыра Philadelphia + 50 г сахарной пудры + 1 ч. л. цедры лимона).

#Рецепты #Пирог #Бисквит